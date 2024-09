LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa si gioca il primo posto con American Magic e Ineos

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della penultima giornata del double round robin di Louis Vuitton Cup 2024. A Barcellona saranno ben 5 i match race in programma a causa dei rinvii di inizio settimana. Doppio impegno per Luna Rossa, che potrebbe blindare la prima posizione in classifica generale che consente di scegliere la rivale da affrontare nelle semifinali.

L’imbarcazione italiana affronterà in apertura di programma gli statunitensi di American Magic, ed in chiusura Ineos Britannia. Due match race contro gli equipaggi che inseguono gli azzurri in classifica distanziati di 2 punti, con le eventuali vittorie di Luna Rossa che varrebbero il primato in classifica sino al termine del girone eliminatorio. Nel mezzo altri tre match race, ovvero Ineos Britannia-Alinghi, American Magic-Orient Express, e New Zealand-Alinghi.

Per James Spithill e Checco Bruni l’opportunità di testare nuovamente il bolide italiano in vista delle semifinali, già raggiunte con ampio merito da Luna Rossa. Ora l’obiettivo è quello di concludere il double round robin al comando, con la possibilità di poter scegliere l’imbarcazione da affrontare nelle semifinali previste dal 14 al 23 settembre sempre nelle acque della città catalana.

La penultima giornata di double round robin di Louis Vuitton Cup 2024 inizierà alle 14.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta minuto per minuto dell’evento. Buon divertimento e forza Luna Rossa!