Sport in tv oggi (sabato 28 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi sabato 28 settembre ci aspetta una giornata ricca di sport. Luna Rossa torna in acqua per sfidare INEOS Britannia nella seconda giornata della finale della Louis Vuitton Cup. Entra nel vivo il fine settimana della MotoGP con qualifiche e Sprint Race del GP di Indonesia, mentre i Mondiali di ciclismo propongono la prova in linea elite femminile e ad Aragon andranno in scena qualifiche e gara-1 del GP di Aragon per la Superbike.

Proseguono i tornei di tennis della settimana: a Pechino scenderanno in campo Jannik Sinner, Flavio Cobolli, Jasmine Paolini ed Elisabetta Cocciaretto. Conegliano e Milano si fronteggeranno per la Supercoppa Italiana di volley femminile, incominciano la Serie A di basket e la Superlega di volley. Da seguire anche Italia-Scozia di rugby femminile, i tornei di golf della settimana e la consueta abbuffata di calcio tra Serie A, Serie B, Serie C e campionati esteri.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi sabato 28 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Sabato 28 settembre

02.40 MOTO3 – GP Indonesia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

03.25 MOTO2 – GP Indonesia, prove 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Macau Open (diretta streaming su BWF Tv)

04.00 TENNIS – ATP 500 Tokyo, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv)

04.10 MOTOGP – GP Indonesia, prove libere 2 (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

04.50 MOTOGP – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

05.00 TENNIS – ATP 500 Pechino, ottavi di finale (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Sky Sport Plus; diretta streaming su Sky Go, NOW, Tennis Tv). Cobolli-Kotov (ore 05.00), Sinner-Safiullin (terzo match dalle ore 05.00)

05.00 TENNIS – WTA 1000 Pechino, primo turno (diretta tv su Sky Sport Tennis in alternanza con gli altri tornei della settimana; diretta tv su Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Paolini-Tauson (ore 05.00), Cocciaretto-Mertens (ore 05.00)

06.50 MOTO3 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

07.45 MOTO2 – GP Indonesia, qualifiche (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

08.15 PARACICLISMO – Mondiali, prova in linea maschile H3 (diretta streaming su Discovery+)

08.30 GOLF (DP World Tour) – Open di Spagna, terzo giro (diretta tv su Sky Sport Golf dalle ore 13.30; diretta streaming su Sky Go, NOW dalle ore 13.30)

08.30 TRIATHLON – Campionati Italiani Sprint (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play)

09.00 MOTOGP – GP Indonesia, Sprint Race (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

09.00 SUPERBIKE – GP Aragon, prove libere 3 (non è prevista diretta tv/streaming)

09.05 RUGBY (The Rugby Championship) – Nuova Zelanda-Australia (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

09.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – De Akker-Panathinaikos (non è prevista diretta tv/streaming)

10.45 PARACICLISMO – Mondiali, in prova in linea femminile C1-C3 e C4-C5 (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SNOOKER – Northern Ireland Open, qualificazioni (diretta streaming su Discovery+)

11.00 SUPERBIKE – GP Aragon, qualifiche (diretta tv su Sky Sport MotoGP; diretta streaming su Sky Go, NOW)

12.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Brescia-Banja Luka (non è prevista diretta tv/streaming)

12.45 CICLISMO FEMMINILE – Mondiali, prova in linea femminile (diretta tv su RaiSportHD fino alle ore 15.40 e a seguire su Rai 2; diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Rai Play, Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

13.00 GOLF (PGA Tour) – Presidents Cup (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e dalle ore 22.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 14.30 alle ore 17.30 e dalle ore 22.00)

13.30 CALCIO (Premier League) – Newcastle-Manchester City (diretta tv su Sky Sport Calcio, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

14.00 CALCIO (Liga spagnola) – Getafe-Alaves (diretta streaming su DAZN)

14.00 SNOOKER – British Open, semifinali (diretta tv su Eurosport 2 dalle ore 20.00; diretta streaming su Discovery+; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 20.00)

14.00 SUPERBIKE – GP Aragon, gara-1 (diretta tv su Sky Sport MotoGP, TV8; diretta streaming su Sky Go, NOW, tv8.it)

14.00 VELA – Louis Vuitton Cup, finale (gara-3 e gara-4): Luna Rossa-INEOS Britannia (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1; diretta streaming su Mediaset Infinity, Sky Go, NOW)

14.05 RALLY – Rally del Cile, sei prove speciali (diretta tv su Sky Sport F1 dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 22.00 alle 23.00; diretta streaming integrale su DAZN; diretta tv su Sky Go e NOW dalle 16.00 alle 17.00 e dalle 22.00 alle 23.00)

15.00 RUGBY FEMMINILE (WXV 2) – Italia-Scozia (diretta streaming su RugbyPassTv)

15.00 SALTO CON GLI SCI (Summer Ski Jumping) – Grand Prix a Hinzenbach (diretta streaming su Discovery+)

15.00 CALCIO (Serie A) – Udinese-Inter (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Bari-Cosenza (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Carrarese-Reggiana (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO (Serie B) – Sassuolo-Spezia (diretta streaming su DAZN)

15.00 CALCIO FEMMINILE (Serie A) – Como-Sampdoria (diretta streaming su DAZN)

15.00 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Faenza-Brixia (diretta streaming su LBF)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Lipsia-Augsburg (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

15.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Quattro partite: Friburgo-St. Pauli, Mainz-Heidenheim, Borussia Moenchengladbach-Union Berlino, Wolfsburg-Stoccarda (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Arsenal-Leicester (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Chelsea-Brighton (diretta tv su Sky Sport 251; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.00 CALCIO (Premier League inglese) – Tre partite: Brentford-West Ham, Everton-Crystal Palace, Nottingham-Fulham (non è prevista diretta tv/streaming)

16.00 RUGBY (United Rugby Championship) – Zebre-Munster (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

16.15 CALCIO (Liga spagnola) – Rayo Vallecano-Leganes (diretta streaming su DAZN)

16.30 CALCIO (Eredivisie olandese) – Willem II-PSV Eindhoven (diretta streaming su Mola Tv)

16.30 PALLAMANO (Serie A) – Albatro-Camerano (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.00 RUGBY (The Rugby Championship) – Sudafrica-Argentina (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

17.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Lens-Nizza (non è prevista diretta tv/streaming)

17.15 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – San Giovanni-Schio (diretta streaming su LBF)

17.15 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite donne a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.00 PALLAMANO (Serie A) – Tre partite: Bolzano-Merano, Cingoli-Brixen, Secchia Rubiera-Cassano (diretta streaming su Pallamano Tv)

18.00 CALCIO (Serie A) – Genoa-Juventus (diretta streaming su DAZN)

18.00 CALCIO FEMMIINILE (Serie A) – Sassuolo-Inter (diretta streaming su DAZN)

18.00 VOLLEY FEMMINILE (Supercoppa Italiana) – Conegliano-Milano (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

18.30 CALCIO (Serie C) – Pro Patria-Padova (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Serie C) – Taranto-Sorrento (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Bundesliga tedesca) – Bayern Monaco-Bayer Leverkusen (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Premier League inglese) – Wolverhampton-Liverpool (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW)

18.30 CALCIO (Liga spagnola) – Real Sociedad-Valencia (diretta streaming su DAZN)

18.30 PALLAMANO (Serie A) – Pressano-Sassari (diretta streaming su Pallamano Tv)

17.15 MOUNTAIN BIKE (World Series) – XCC elite maschile a Lake Placid (diretta tv su Eurosport 1; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

18.45 CALCIO (Eredivisie olandese) – Nijmegen-Feyenoord (diretta streaming su Mola Tv)

19.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Le Havre-Lilla (non è prevista diretta tv/streaming)

19.00 PALLAMANO (Serie A) – Due partite: Eppan-Conversano, Fasano-Chiaravalle (diretta streaming su Pallamano Tv)

19.05 BASEBALL (MLB) – New York Yankees-Pittsburgh Pirates (diretta tv su Sky Sport Arena; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.30 BASKET (Serie A) – Reggio Emilia-Trento (diretta streaming su DAZN)

19.30 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Triglasv Kranj-Ortigia (non è prevista diretta tv/streaming)

19.30 BASKET FEMMINILE (Serie A1) – Venezia-Scrivia (diretta streaming su LBF)

20.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – De Akker-Ludwigsburg (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 PALLANUOTO (EuroCup, qualificazione) – Terrassa-Pro Recco (non è prevista diretta tv/streaming)

20.00 BASKET (Serie A) – Trapani-Virtus Bologna (diretta tv su Eurosport 2; diretta streaming su Discovery+, Sky Go, NOW, DAZN)

20.30 VOLLEY (Superlega) – Civitanova-Padova (diretta tv su RaiSportHD; diretta streaming su Rai Play, VBTV)

20.45 CALCIO (Serie A) – Bologna-Atalanta (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Sport 4K; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN)

20.45 CALCIO (Serie C) – Alcione Milano-Novara (diretta tv su Sky Sport 255; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Vicenza-FeralpiSalò (diretta tv su Sky Sport 252; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Pro Vercelli-Lecco (diretta tv su Sky Sport 253; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Renate-Albinoleffe (diretta tv su Sky Sport 256; diretta streaming su Sky Go, NOW)

20.45 CALCIO (Serie C) – Gubbio-Torres (diretta tv su Sky Sport 254; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 BASKET (Serie A) – Sassari-Scafati (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Ligue 1 francese) – Monaco-Montpellier (non è prevista diretta tv/streaming)

21.00 CALCIO (Liga spagnola) – Osasuna-Barcellona (diretta streaming su DAZN)

21.30 CALCIO (Liga portoghese) – Benfica-Gil Vicente (diretta streaming su DAZN)

