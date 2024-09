LIVE Sinner-Safiullin, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il russo non va sottovalutato

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE del match di ottavi di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Roman Safiullin.

Il numero uno del mondo gioca la sua seconda partita nella trasferta asiatica, che lo vedrà poi impegnato nel Masters 1000 di Shanghai, a partire da mercoledì 3 ottobre. Dopo aver battuto in rimonta all’esordio il cileno Nicolas Jarry, con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-1, il livello si alza. L’avversario odierno è molto pericoloso, poiché in giornata “si” può sconfiggere chiunque. Chiedere a Carlos Alcaraz, battuto con un perentorio 6-3, 6-4 nel Masters 1000 di Parigi-Bercy 2023.

Obiettivi tangibili non ce ne sono per l’altoatesino, lui che è già sicuro di chiudere da n.1 del mondo la stagione 2024 e con due trofei Slam all’attivo e, almeno, altrettanti Masters 1000. Nella capitale cinese l’occasione è propizia per il 3° titolo 500 in stagione, nonché per mantenere la clamorosa striscia di 6 vittorie su altrettante finali disputate nell’anno solare. Vincendo oggi, virtualmente sarebbero più di 4000 i punti di margine su Alexander Zverev, n.2 della classifica ATP.

Si parte come 3° match, dopo gli impegni di Jasmine Paolini (5:00) e Aryna Sabalenka, due delle favorite del WTA 1000!