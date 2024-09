LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos, la sfida continua. Le previsioni del vento

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live di Luna Rossa-Ineos, finale della Louis Vuitton Cup 2024. Sabato 28 settembre andranno in scena gara-3 e 4. Attualmente i due equipaggi si trovano in parità sul punteggio di 1-1. La serie è al meglio delle 13 regate, dunque bisognerà vincerne 7 per meritarsi il titolo di sfidante di Team New Zealand per l’America’s Cup 2024. Insomma, il cammino è ancora decisamente molto lungo.

Contrariamente a quanto accaduto nella giornata inaugurale di giovedì 26 settembre, a Barcellona sono attese condizioni di vento completamente differenti, intorno agli 8-10 nodi. Sulla carta si tratta del range ideale per Luna Rossa, tuttavia non dobbiamo dimenticarci che lo spareggio per il primato del round robin si disputò proprio in queste condizioni: ad imporsi fu Ineos Britannia. Tutto questo per dire che i valori tra le due barche sono talmente simili che è quantomeno azzardato sbilanciarsi in previsioni. La stessa Luna Rossa ha espresso un rendimento eccellente con raffiche a 21 nodi, ovvero nel contesto più favorevole ai sudditi di Sua Maestà.

Fondamentale, come sempre, sarà il ruolo della partenza. Abbiamo visto quanto sia difficile operare dei sorpassi quando le barche sono molto simili in termini di prestazioni. Francesco Bruni e James Spithill dovranno studiare una strategia aggressiva per provare a spuntarla sulla vecchia volpe Ben Ainslie, uno dei migliori velisti di tutti i tempi con i suoi 4 ori olimpici in bacheca.

La seconda giornata sarà importante per capire se rimarrà una situazione di assoluta parità (2-2) oppure se una delle due squadre sarà in grado di piazzare il primo break che la porterebbe sul 3-1. A quel punto come saprebbe reagire l’equipaggio in svantaggio? Tante domande che rappresentano l’essenza stessa della Coppa America di vela e che la rendono così speciale. Di sicuro, anche in caso di 3-1 per l’una o per l’altra, questa serie sarebbe ben lungi dall’essere decisa.

Gara-3 della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa e Ineos Britannia inizierà alle 14.15 di sabato 28 settembre, seguita alle 15.49 da gara-4. Se il vento sarà tenue come si attende, allora si disputeranno 6 lati complessivi per ogni regata, ovvero 3 di bolina e 3 di poppa. Non perdetevi neppure un aggiornamento con la nostra Diretta Live testuale. Buon divertimento, vi aspettiamo!