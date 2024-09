LIVE Ciclismo femminile, Mondiali 2024 in DIRETTA: Elisa Longo Borghini sfida Kopecky e le olandesi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea femminile élite valevole per i Campionati Mondiali 2024 di ciclismo su strada in corso nei dintorni di Zurigo (Svizzera). Sale l’attesa per le gare più ambite nel programma di gara di questo fine settimana, le prove in linea élite che chiuderanno il sipario sulla manifestazione continentale. I grandi nomi del circuito rosa andranno alla caccia di un gran risultato nell’ultimo evento di primo piano della stagione.

Percorso piuttosto semplice nel disegno quello che le atlete saranno costrette ad affrontare. Il tracciato odierno consiste nella ripetizione di un circuito per ben cinque occasioni, preceduto da un tratto pianeggiante, per un totale di 154,1 km. Due gli strappi degni di nota: il primo, quello di Binz (1.5 km al 9.1%), aprirà le danze nel gruppo, mentre il secondo, quello di Witikon (1.4 km al 7.2%), sarà da affrontare in ben quattro circostanze e farà probabilmente da palcoscenico per la lotta al successo.

Parterre ricco di stelle quello che prenderà parte alla gara odierna. Le principali favorite per il titolo sono Lotte Kopecky (Belgio), Marianne Vos e Demi Vollering (Paesi Bassi). Occhio a non sottovalutare Mavi Garcia (Spagna) e la campionessa olimpica Kristen Faulkner (Stati Uniti). L’Italia si affida alla vincitrice del Giro d’Italia, la piemontese Elisa Longo Borghini, forse l’outsider più accreditata del lotto. La formazione azzurra si completa con Alice Maria Arzuffi, Elena Cecchini, Erica Magnaldi, Barbara Malcotti, Soraya Paladin e Gaia Realini.

