Sport in tv oggi (lunedì 30 settembre): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 30 settembre, ci aspetta una giornata di sport da vivere tutta d’un fiato con diversi eventi di alto profilo molto interessanti anche in chiave azzurra. Si comincia in mattinata con il torneo combined di tennis a Pechino: Jannik Sinner e Flavio Cobolli sfidano rispettivamente Jiri Lehecka e Daniil Medvedev ai quarti, mentre Jasmine Paolini affronta Magda Linette per mettere nel mirino gli ottavi.

Nel primo pomeriggio a Barcellona verranno recuperate due regate della finale di Louis Vuitton Cup tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia, che si apprestano a darsi battaglia in gara-5 e 6 ripartendo da una situazione di perfetta parità sul 2-2 nella serie (al meglio dei tredici match race, in cui vince chi arriva prima a 7 punti).

In evidenza anche il calcio con i posticipi di alcuni campionati nazionali, oltre a due quarti di finale dei Mondiali di futsal e alla seconda tappa del Tour de Langkawi. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 30 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 30 settembre

5.00 Tennis, WTA Pechino: sedicesimi di finale (2° match sul Lotus Jasmine Paolini-Magda Linette) – Diretta tv su Supertennis e Sky Sport Tennis, live streaming su supertennis.tv, SuperTenniX, Sky Go e NOW

7.00 Tennis, ATP Pechino: quarti di finale (non prima delle 10.00 Flavio Cobolli-Daniil Medvedev, non prima delle 13.00 Jannik Sinner-Jiri Lehecka) – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

7.30 Ciclismo, Tour de Langkawi: seconda tappa – Diretta tv su Eurosport 1, live streaming su discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.00 Tennis, ATP Tokyo: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.00 Vela, Louis Vuitton Cup: finale (gara-5 e gara-6 Luna Rossa-Ineos Britannia) – Diretta tv su Italia 1 e Sky Sport America’s Cup, live streaming su Mediaset Infinity, canale Youtube di America’s Cup, Sky Go e NOW

14.30 Calcio a 5, Mondiali: Francia-Paraguay (quarti di finale) – Diretta streaming su Fifa Plus

17.00 Calcio a 5, Mondiali: Kazakistan-Argentina (quarti di finale) – Diretta streaming su Fifa Plus

18.00 Calcio femminile, Serie A: Juventus-Fiorentina – Diretta tv su Rai Sport, live streaming su Rai Play e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Parma-Cagliari – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Villareal-Las Palmas – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Premier League: Bournemouth-Southampton – Diretta tv su Sky Sport Calcio, live streaming su Sky Go e NOW

LA DIRETTA LIVE DI PAOLINI-LINETTE (2° MATCH DALLE 7.00)

LA DIRETTA LIVE DI COBOLLI-MEDVEDEV NON PRIMA DELLE 10.00

LA DIRETTA LIVE DI SINNER-LEHECKA NON PRIMA DELLE 13.00

LA DIRETTA LIVE DI LUNA ROSSA-INEOS DALLE 14.00