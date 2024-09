LIVE Paolini-Linette, WTA Pechino 2024 in DIRETTA: la vecchia conoscenza polacca sulla strada degli ottavi

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del match di terzo turno del WTA di Pechino tra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette. Terzo confronto diretto tra le due giocatrici, con la situazione sull’1 pari dopo l’ultimo successo dell’azzurra colto ai Giochi Olimpici di Parigi 2024. La vincente della sfida troverà agli ottavi una tra la russa Mirra Andreeva e la croata Donna Vekic.

Paolini, ventottenne di Castelnuovo di Garfagnana, arriva a questo appuntamento da numero 5 del ranking WTA dopo aver superato in rimonta la danese Clara Tauson. La toscana, splendida protagonista della stagione con le finali colte al Roland Garros e Wimbledon, ed il successo nel WTA 1000 di Dubai, mira a concludere il suo clamoroso 2024 in bellezza sul cemento orientale prima del rientro in Europa.

Dal canto suo Linette, trentaduenne di Poznan, arriva al terzo turno del torneo orientale a margine del successo in tre parziali sulla qualificata giapponese Uchijima. Vincitrice di tre titoli in carriera, la polacca ha portato a casa qualche mese fa il torneo WTA 250 si Praga (terra battuta), dimostrando dunque di poter ancora esprimersi ad alti livelli.

La sfida di terzo turno del torneo WTA di Pechino tra Jasmine Paolini e la polacca Magda Linette sarà il secondo incontro sul Court Lotus dalle 7.00 italiane dopo Sabalenka-Krueger. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!