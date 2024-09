LIVE Sinner-Lehecka, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: il n.1 deve pensare al campo, semifinale nel mirino

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale del quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner ed il ceco Jiri Lehecka. Terzo confronto diretto tra i due giovani tennisti, con l’azzurro che guida per 2-0 senza perdere alcun set dopo le vittorie al Challenger di Ostrava nel 2019 e ad Indian Wells 2024.

Sinner, ventitreenne altoatesino, si presenta all’appuntamento cinese da campione in carica e vuole scacciare convincendo sul campo le illazioni della WADA. La passata edizione lanciò verso la vetta del tennis internazionale il giovane azzurro, che da quel momento non si è più fermato trainando dapprima la nazionale alla vittoria della Coppa Davis, ed inanellando poi i suoi primi due titoli Slam con le vittorie dell’Australian Open e dello US Open. Jannik ha superato in rimonta il cileno Jarry ed il russo Safiullin, ma ora l’asticella si alza contro il talento ceco.

Dal canto suo Lehecka, ventitreenne di Mlada Boleslav, arriva ai quarti di finale del torneo cinese dopo i successi sugli spagnoli Pablo Martinez e Roberto Bautista. Vincitore ad inizio stagione dell’ATP 250 di Adelaide, il giovane tennista della Repubblica Ceca, complice anche dei problemini fisici, non ha mantenuto le aspettative scivolando alla posizione ATP numero 37.

Il quarto di finale dell’ATP 500 di Pechino tra Jannik Sinner e Jiri Lehecka sarà il quarto incontro sul Court Lotus a partire dalle 7.oo italiane dopo Sabalenka-Krueger, Paolini-Linette ed Andreeva-Vekic, ma inizierà in ogni caso non prima delle 13.00. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE scritta punto a punto del match. Buon divertimento e buon tennis a tutti!