LIVE Cobolli-Medvedev, ATP Pechino 2024 in DIRETTA: niente da perdere contro il n.5 del mondo

DIRETTA LIVE del match di quarti di finale dell'ATP 500 di Pechino tra Flavio Cobolli e Daniil Medvedev.

Partita che è la rivincita di quella disputata al 3° turno degli US Open, quando il russo si impose senza patemi in tre parziali per 6-3, 6-4, 6-3. Si presume che, sul cemento di Pechino due su tre, ci possa essere decisamente più partita. Il romano disputa il secondo quarto di finale della carriera in un torneo di questa caratura, dopo che si era issato sino alla finale del 500 di Washington DC.

Settimo quarto di finale stagionale per l’azzurro, che ha nel mirino l’ingresso nei 30 a fine stagione, ed è al momento numero 29 del mondo virtuale. Se dovesse compiere l’impresa quest’oggi contro il russo, salirebbe di un’altra posizione nel ranking. La partita è importante anche per Medvedev, che ha battuto i francesi Mannarino e Monfils nel cammino verso i quarti, e che sollevando il trofeo tornerebbe tra i primi 4 del mondo, superando “l’inattivo” Novak Djokovic, che dovrebbe tornare a Shanghai.

La partita è come 2° match dalle ore 5:00