Sport in tv oggi (lunedì 23 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Quest’oggi, lunedì 23 settembre, una nuova settimana di sport si aprirà con una giornata non particolarmente intensa ma comunque interessante per i colori azzurri. Proseguono i Mondiali di ciclismo su strada a Zurigo con le cronometro maschili riservate agli juniores e agli under 23, dopo la splendida doppia medaglia domenicale conquistata da Filippo Ganna ed Edoardo Affini.

Riflettori puntati anche su Barcellona per l’ultima giornata della fase a gironi della Youth America’s Cup, con Luna Rossa ormai ad un passo dall’accesso alla Final Series. In evidenza anche il tennis, con Lorenzo Musetti impegnato contro il russo Alibek Kachmazov nella semifinale dell’ATP 250 di Chengdu per continuare ad inseguire un posto nella top10 ATP.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi principali in programma oggi lunedì 23 settembre, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Lunedì 23 settembre

9.15 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile juniores – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

11.00 Tennis, ATP Chengdu: semifinali (1° match dalle 11.00 Lorenzo Musetti-Alibek Kachmazov) – Diretta tv su Sky Sport Uno, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

11.30 Tennis, ATP Hangzhou: semifinali – Diretta tv su Sky Sport Tennis, live streaming su Sky Go, NOW e Tennis TV

14.00 Vela, Youth America’s Cup: fase a gironi, ultima giornata – Diretta tv su Sky Sport America’s Cup, live streaming sul canale Youtube di America’s Cup, Sky Go e NOW

14.45 Ciclismo, Mondiali: cronometro maschile Under 23 – Diretta tv su Rai Sport ed Eurosport 1, live streaming su Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW e DAZN

20.45 Calcio, Serie A: Atalanta-Como – Diretta streaming su DAZN

21.00 Calcio, Liga: Betis-Maiorca – Diretta streaming su DAZN