LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali juniores 2024 in DIRETTA: l’Italia si affida a Lorenzo Finn

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile juniores ai Mondiali di ciclismo 2024 di Zurigo (Svizzera).

La rassegna mondiale continua con le prove contro il tempo dopo quelle élite che si sono svolte ieri, con l’Italia che ha raccolto un doppio podio: argento per Filippo Ganna e bronzo per Edoardo Affini dietro a Remco Evenepoel. Speranze azzurre ci sono anche in questa prova, con Lorenzo Finn che sembra poter attaccare il podio e forse anche qualcosa di più. Sarà presente anche un altro azzurro, ossia Andrea Donati.

Altri saranno i nomi da attenzionare, a cominciare dal recente campione europeo Michiel Mouris; che ha bissato l’oro anche nella mixed relay nella rassegna continentale. Occhio però a al danese Albert Withen Philipsen, assente agli Europei, che pare essere davvero un crack per questo tipo di prove, oltre al giovanissimo Ashlin Barry: il fenomeno americano deve ancora compiere 17 anni e può già mostrarsi in una vetrina così importante.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della cronometro individuale maschile juniores ai Mondiali di ciclismo 2024 di Zurigo (Svizzera). Si comincia alle 9.15. Buon divertimento!