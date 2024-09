LIVE Ciclismo, Cronometro Mondiali U23 2024 in DIRETTA: Italia nelle mani di Olivo e Raccagni Noviero

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno a tutti e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della prova a cronometro dedicata agli uomini Under 23 dei Mondiali di ciclismo di Zurigo! Quello odierno è il quarto titolo assegnato della competizione iridata in Svizzera, dopo le due crono Elite di ieri e la prova juniores maschile di quest’oggi.

Percorso diverso rispetto a quanto abbiamo visto nella giornata di ieri nella prova dei ‘grandi’. Si corre sullo stesso tracciato della prova femminile, sulla distanza di 29,9 chilometri. Subito dopo la partenza da Gossau ci saranno un paio di strappi brevi ma impegnativi, con un occhio di riguardo rispetto a Uetikon am See, 2,5 chilometri al 5% e un tratto centrale di 600 metri all’8,5%.

Subito dopo c’è un altro strappetto di 200 metri all’8,4%, ultima difficoltà altimetrica del percorso. Dopo una breve discesa, arriva la seconda parte del tracciato, completamente pianeggianti e con tantissimi rettilinei da percorrere: questi ultimi 13 chilometri sono molto più favorevoli agli specialisti.

Il belga Alec Segaert arriva come il favorito della gara, mentre l’Italia, lo scorso anno sorridente grazie a Lorenzo Milesi, si affiderà a Bryan Olivo ed Andrea Raccagni Noviero. La gara partirà alle ore 14.45: la DIRETTA LIVE di OA Sport partirà con qualche minuto di anticipo per non farvi perdere nemmeno un minuto di gara! BUON DIVERTIMENTO!