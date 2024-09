LIVE Musetti-Kachmazov, ATP Chengdu 2024 in DIRETTA: attenzione al giovane russo

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Alibek Kachmazov.

Qualificato russo che gioca da numero 252 delle classifiche mondiali questo torneo, per lui trionfale. Ha sconfitto, nel lungo cammino verso il penultimo atto odierno, tanti giocatori di valore che vale la pena elencare. Il 6-4, 6-1 con cui ha estromesso il n.1 del seeding Hong (KOR) all’esordio nel tabellone cadetto stupisce, poi la vittoria sul cinese Cui, prima dell’approdo in tabellone principale. Lì, ha sconfitto Alex Kovacevic (USA), Taro Daniel (JPN) e Nicolas Jarry (CHI) senza perdere neanche un parziale.

C’è quindi motivo di preoccupazione per Musetti, che gioca da estremo favorito in un torneo che per classifica e valori in campo deve vincere. L’azzurro, visibilmente imballato da lavori di carico post-US Open, si è salvato sull’orlo del burrone all’esordio contro Chris O’Connell, prima di avere la meglio altresì al set decisivo contro Mannarino. Vedremo se riuscirà ad infliggere la prima sconfitta del torneo al russo, quantomeno in un parziale, visto che fin qui li ha vinti tutti.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la DIRETTA LIVE della semifinale dell’ATP 250 di Chengdu tra Lorenzo Musetti e Alibek Kachmazov. Via alle 11, seguiteci!