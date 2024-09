Sport in tv oggi (domenica 29 settembre): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Domenica 29 settembre ci sarà tanto sport da seguire in tv ed in streaming: in programma il tennis con i tornei ATP e WTA, il ciclismo con la prova in linea uomini élite dei Mondiali, la vela con la Louis Vuitton Cup, i motori con MotoGP, Motocross e Superbike, e tanto altro ancora.

Si disputerà la prova in linea della categoria uomini élite dei Mondiali di ciclismo: partenza da Winterthur ed arrivo a Zurigo dopo 273.9 km. La partenza avverrà alle ore 10.30, l’arrivo al traguardo è previsto attorno alle ore 17.30. L’Italia potrà schierare otto corridori al via.

Il Motomondiale 2024 vedrà andare in archivio la quindicesima tappa stagionale: per il GP dell’Indonesia, al Circuito Internazionale di Mandalika, si disputeranno il warm up della MotoGP (04.40) e, nell’ordine, le gare di Moto3 (06.00), Moto2 (07.15) e MotoGP (09.00).

Il Mondiale di motocross vedrà andare in scena le gare della ventesima ed ultima tappa della stagione 2024: in programma a Cozar c’è il GP di Spagna, sia per la MXGP che per la MX2. Le gare saranno tutte della durata di 30’+2 giri: per la MX2 via alle 13.15 ed alle 16.10, per la MXGP start alle 14.15 ed alle 17.10.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Domenica 29 settembre

04.40-04.50 MotoGP, GP Indonesia: warm up – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW

05.00 Tennis, ATP 500 Pechino: ottavi singolare e quarti doppio (1° match alle 05.00 Musetti-Bu, Bolelli/Vavassori-Bublik/Martinez, 3° match dalle 05.00 Cobolli/Musetti-Koolhof/Mektic) – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

05.00 Tennis, WTA 1000 Pechino: sedicesimi – Sky Sport Tennis, SuperTennis HD, Sky Go, NOW, SuperTenniX

06.00 Moto3, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 09.00 TV8 HD, tv8.it

06.30 Tennis, ATP 500 Tokyo: quarti di finale – Sky Sport Tennis, Sky Go, NOW, Tennis TV

07.15 Moto2, GP Indonesia: gara – Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 10.15 TV8 HD, tv8.it

09.00 MotoGP, GP Indonesia: gara- Sky Sport Uno, Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, differita 12.00 TV8 HD, tv8.it

09.00-09.10 Superbike, GP Aragon: warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

09.10 Atletica, Maratona di Berlino – Flotrack

10.25 Motocross, GP Spagna: MX2, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

10.30 Ciclismo, Mondiali: prova in linea uomini élite, Winterthur – Zurigo (273.9 km) – Eurosport 1 HD, Rai Sport HD poi dalle 14.00 su Rai 2 HD, Rai Play, discovery+, Sky Go, NOW, DAZN

10.45 Motocross, GP Spagna: MXGP, warm-up – Nessuna copertura tv / streaming

11.00 Superbike, GP Aragon: Superpole Race – Sky Sport Arena, Sky Go, NOW, differita 13.00 TV8 HD, tv8.it

12.00 Basket, Serie A: Pallacanestro Trieste – EA7 Emporio Armani Milano – DAZN, Eurosport 2 HD, discovery+

12.30 Calcio, Serie A: Torino-Lazio – DAZN, DAZN 1

12.30 Calcio femminile, Serie A: Roma-Napoli – DAZN

13.15 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

14.00 Superbike, GP Aragon: gara 2 – Sky Sport MotoGP, Sky Go, NOW, TV8 HD, tv8.it

14.10 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 3 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

14.15 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara 1 – mxgp-tv.com, discovery+

15.00 Calcio, Serie A: Roma-Venezia – DAZN, DAZN 1

15.00 Calcio, Serie A: Como-Verona – DAZN, DAZN 2

15.00 Calcio femminile, Serie A: Milan-Lazio – DAZN

Non prima delle 15.15 Vela, Louis Vuitton Cup: finale, regata 4 Luna Rossa-INEOS Britannia – Sky Sport Uno, Sky Sport America’s Cup, Italia 1, Sky Go, NOW, Mediaset Infinity, YouTube America’s Cup

16.00 Volley, SuperLega: Gas Sales Bluenergy Piacenza – Valsa Group Modena – DAZN, VBTV

16.00 Basket femminile, Serie A1: O.ME.P.S. Battipaglia – MEP Pellegrini Alpo – flima.tv

16.10 Motocross, GP Spagna: MX2, gara 2 – mxgp-tv.com, discovery+, Rai Sport HD, Rai Play

17.00 Volley, SuperLega: Gioiella Prisma Taranto – Allianz Milano – VBTV

17.00 Basket, Serie A: Bertram Derthona Tortona – Vanoli Basket Cremona – DAZN

17.10 Motocross, GP Spagna: MXGP, gara2 – mxgp-tv.com, Eurosport 2 HD, discovery+

17.30 Volley, SuperLega: Sir Susa Vim Perugia – Rana Verona – Rai Sport HD, Rai Play, VBTV

17.30 Basket, Serie A: Umana Reyer Venezia – NutriBullet Treviso Basket – DAZN

18.00 Volley, SuperLega: Cisterna Volley – Itas Trentino – DAZN, VBTV

18.00 Calcio, Serie A: Empoli-Fiorentina – DAZN, Sky Sport Calcio, Sky Sport 251, Sky Go, NOW

18.15 Basket, Serie A: Germani Brescia – Openjobmetis Varese – DAZN, DMAX, discovery+

18.15 Basket femminile, Serie A1: La Molisana Magnolia Campobasso – Dinamo Banco di Sardegna Sassari – flima.tv

19.00 Basket, Serie A: Estra Pistoia – Napolibasket – DAZN

19.00 Volley, SuperLega: Yuasa Battery Grottazzolina – Mint Vero Volley Monza – VBTV

20.45 Calcio, Serie A: Napoli-Monza – DAZN, DAZN 1