LIVE Ciclismo, Mondiali 2024 in DIRETTA: Pogacar-Evenepoel si giocano la maglia arcobaleno a Zurigo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE della prova in linea maschile élite valevole per i Campionati Mondiali 2024 di ciclismo su strada in corso nei dintorni di Zurigo (Svizzera). Tutto pronto per l’ultimo appuntamento di questa edizione iridata. L’evento più atteso della manifestazione chiamerà numerosi appassionati, i quali vorranno godersi una giornata spettacolare con le prestazioni dei grandi nomi del firmamento ciclistico internazionale.

Percorso che ricalca quello già visto nelle precedenti competizioni. Il tracciato odierno consiste nella ripetizione di un circuito per ben otto occasioni, preceduto da un tratto pianeggiante intervallato da due strappi, per un totale di 273.9 km. Due le asperità principali del circuito decisivod: il primo, quello di Binz (1.5 km al 9.1%), aprirà le danze nel gruppo, mentre il secondo, quello di Witikon (1.4 km al 7.2%), sarà da affrontare in ben sette circostanze e farà probabilmente da palcoscenico per la lotta al successo.

Ricchissimo di stelle il parterre di gara. Tra i nomi più altisonanti troviamo Tadej Pogacar e Primoz Roglic (Slovenia), Remco Evenepoel (Belgio) e Mathieu Van der Poel (Paesi Bassi). In particolare fari puntati sulla lotta tra lo sloveno vincitore del Tour e il campione olimpico in carica. Per l’Italia, occhio al giovane Antonio Tiberi: il ciociaro proverà a sfruttare qualche chance per puntare a un buon piazzamento. Formazione azzurra che vedrà ai nastri di partenza anche Andrea Bagioli, Mattia Cattaneo, Giulio Ciccone, Lorenzo Rota, Diego Ulissi, Edoardo Zambanini e Filippo Zana.

Il via dell'evento è previsto per le 11.40.