LIVE MotoGP, GP Indonesia 2024 in DIRETTA: rivincita tra Bagnaia e Martin, Bastianini sogna in grande

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Come seguire il GP d’Indonesia in tv/streaming – La griglia di partenza – La cronaca delle qualifiche – La cronaca della Sprint Race

Buongiorno e bentrovati alla DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, 15° round del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika, attendiamoci un grande spettacolo e il confronto tutto iridato tra Francesco Bagnaia e Jorge Martin sarà al centro dell’attenzione, con Enea Bastianini che vuol inserirsi nella lotta per dare seguito al momento favorevole.

Nella Sprint Race Pecco ha prevalso davanti a Enea, sfruttando l’errore di Martin poco dopo il via. Una perdita d’anteriore in curva-16 è costata la caduta all’iberico, che rimessosi in sella ha concluso decimo, ma fuori dalla zona punti della gara del sabato. Pertanto, in un colpo solo, Bagnaia ha recuperato 12 punti in classifica all’iberico, che ha visto dimezzato il suo margine.

La gara odierna però assegnare il punteggio pieno e, per quanto fatto vedere nel week end, l’alfiere della Ducati Pramac ha un vantaggio in termini di velocità. Di conseguenza, la sensazione è che se Jorge non sbaglierà, avrà maggiori possibilità di prevalere di quante ne abbia il piemontese. Il campione del mondo in carica dovrà fare uno step in avanti, per evitare la fuga del suo rivale.

OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE del GP d’Indonesia, 15° round del Mondiale 2024 di MotoGP: cronaca in tempo reale e aggiornamenti constanti. Si comincia con il warm-up dalle 04.40 italiane, mentre il via della gara è dalle 09.00 italiane. Buon divertimento!