LIVE Louis Vuitton Cup 2024 in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos, atteso vento sopra i 10 nodi

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE di gara-3 e 4 tra Luna Rossa e Ineos Britannia per la Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione che stabilirà l’avversaria di Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup. Tutto pronto a Barcellona per lo svolgimento di altre due match race valevoli per l’ultimo atto della Challenger Selection Series.

Si preannuncia una domenica ottimale per navigare con gli AC75 sul campo di regata catalano, infatti le previsioni della vigilia indicano un buon vento tra i 10 ed i 15 nodi. La serie è in perfetta parità dopo l’1-1 maturato giovedì, mentre la giornata di sabato si è rivelata fin troppo problematica dal punto di vista del meteo per completare anche una sola sfida.

In condizioni di vento leggero la barca britannica si è rivelata però formidabile (nella regata poi cancellata perché non conclusa entro il limite massimo dei 45 minuti), sovrastando Luna Rossa sul piano prestazionale sia in termini di velocità che di manovre. Fondamentali come di consueto le partenze, soprattutto con vento stabile e superiore ai 10-12 nodi.

Si comincia alle ore 14.10 con la partenza di gara-3 (a meno di eventuali rinvii legati al meteo), mentre a seguire sicuramente non prima delle ore 15.15 è prevista la quarta regata della serie tra Luna Rossa e Ineos Britannia. OA Sport vi propone la DIRETTA LIVE testuale integrale dell’evento con aggiornamenti costanti in tempo reale: buon divertimento!