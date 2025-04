Nuoto, Cerasuolo e Martinenghi volano ai Mondiali nei 50 rana. Pilato resta in corsa per la qualificazione

Giornata di chiusura a Riccione per l’edizione 2025 dei campionati italiani di nuoto a Riccione. Nell’impianto romagnolo ultimi fuochi per andare a definire gli atleti meritevoli dei titoli nazionali e anche della qualificazione ai Mondiali a Singapore della prossima estate.

La gara di cartello sono stati i 50 rana uomini. Nell’unica vasca di questo stile, Simone Cerasuolo e Nicolò Martinenghi si sono dati battaglia, siglando crono notevoli. L’ha spuntata l’alfiere dell’Imolanuoto in 26.59 a precedere Tete (26.78). Tempi che hanno permesso a entrambi gli azzurri di volare in Asia, citando il tempo-limite di 26.7. Soddisfazione anche perché Cerasuolo e Martinenghi occupano attualmente la prima e la terza posizione mondiale stagionale.

C’era attesa anche nella finale dei 50 rana femminili, vista l’assenza di Benedetta Pilato. La pugliese resta in gioco per la qualificazione, dal momento che Anita Bottazzo si è imposta in 30.42 davanti ad Arianna Castiglioni (30.58) e a Lisa Angiolini (30.63). Con questi crono, visto il tempo-limite di 30.2, al Trofeo Settecolli ci si ritroverà.

Nei 400 stile libero è arrivato il tris di Simona Quadarella che ha potuto fregiarsi essenzialmente della podio più alto in questa prova in 4:08.50 davanti a Noemi Cesarano (4:10.81) e ad Anna Chiara Mascolo (4:12.84). Nei 400 misti orfani di Alberto Razzetti, Pier Andrea Matteazzi è stato il migliore in 4:16.12 davanti a Emanuele Potenza (personale in 4:17.34) e a Samuel Martelli (4:17.73).

Nei 200 dorso femminili c’è stata l’affermazione di Francesca Furfaro in 2:11.64 (personale) davanti a Francesca Pasquino (2:12.74) e a Martina Cenci (2:13.26). Nei 1500 stile libero uomini, senza Gregorio Paltrinieri, Matteo Diodato ha ottenuto per la prima volta un tempo sotto i 15″ (14:58.88), mentre nei 50 delfino donne c’è stata l’affermazione di Silvia Di Pietro in 26.18.