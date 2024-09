LIVE Superbike, GP Aragon 2024 in DIRETTA: diventa serrata la lotta tra Bulega e Razgatlioglou

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live testuale di gara-2 di Superbike, GP di Aragon 2024, Spagna.

Dopo la storica vittoria di Andrea Iannone (nell’anno del suo rientro alle corse dopo i quattro anni di squalifica per doping) in gara-1 nel Gran Premio d’Aragon 2024 di ieri, sabato 27 settembre, il terzultimo appuntamento del Mondiale Superbike torna oggi alle ore 14:00 con gara-2.

Occhi puntati, naturalmente, sui due pretendenti al trono di campione mondiale: il turco Toprak Razgatlioglu, attualmente primo a 385 punti, e l’azzurro Nicolò Bulega, in seconda piazza con 352 punti.

Dopo aver cominciato con il verso giusto il week end, segnando un ottimo primo posto nella SuperPole di sabato (davanti a Iannone e Alvaro Bautista, solo 5° Razgatlioglu), Bulega è stato costretto ad abbandonare gara-1 (non è partito) per un problema tecnico alla sua Ducati. Da lì la chance per il turco, prontamente sfruttata, di andare ad allungare sull’italiano in gara-1 (ha chiuso 2° davanti a Garrett Gerloff 3°) e a racimolare punti preziosi per la classifica generale.

Il turco ha saputo cogliere l’occasione giusta. Dopo l’assenza a Cremona della scorsa settimana dovuta alla caduta a Magny-Cours e i 0 punti raccolti, ovviamente, nel circuito francese, Razgatlioglu ha allungato di 20 punti sul diretto avversario nel momento migliore.

Attenzione anche ad Alvaro Bautista, attualmente al 3° posto nella classifica generale a 56 punti da Bulega e a 89 da Razgaatlioglu, sempre nelle prime posizioni durante il week end: quarto posto in gara-1 e 3° piazza nella SuperPole.

La partenza è programmata per le ore 14:00.