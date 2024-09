Dove vedere in tv Sinner-Fritz: orario finale US Open, streaming, programma in chiaro

Domani, domenica 8 settembre, alle ore 20.00 italiane, sull’Arthur Ashe Stadium si giocherà la finale del tabellone di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis: l’azzurro Jannik Sinner, testa di serie numero 1, sfiderà lo statunitense tra Taylor Fritz, numero 12 del seeding.

La sfida di domani sarà la terza tra i due sul circuito maggiore: entrambi i precedenti si sono disputati ad Indian Wells, località in cui nel 2021 si impose Taylor Fritz negli ottavi di finale, ed invece nella quale nel 2023 la spuntò Jannik Sinner nei quarti di finale.

La diretta tv della finale di singolare maschile degli US Open 2024 di tennis, sarà affidata a Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e SuperTenniX, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match tra Sinner e Fritz, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO US OPEN 2024

Domenica 8 settembre – Arthur Ashe Stadium

Dalle ore 20.00 italiane – Finale singolare maschile

Jannik Sinner (Italia, 1) – Taylor Fritz (Stati Uniti, 12) – Diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e SuperTennis HD

