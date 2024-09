Sinner come i Fab4! Sfondati gli 11000 punti: solo Federer, Nadal, Djokovic e Murray ci erano riusciti!

Nel giro di poco più di 48 ore Jannik Sinner ha infranto due soglie iconiche del ranking ATP: venerdì sera approdando in finale agli US Open aveva superato quota 10000 punti, mentre questa sera conquistando il torneo ha abbattuto quota 11000.

Se già il primo traguardo rappresentava l’ingresso in una ristretta élite di tennisti che ci erano riusciti, dato che Jannik Sinner è stato l’ottavo della storia dopo Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal, Andy Murray, Pete Sampras, Daniil Medvedev ed Andre Agassi, l’obiettivo odierno screma ulteriormente la compagnia.

La barriera degli 11000 punti è stata superata questa sera: Sinner, infatti, vincendo gli US Open, è salito a quota 11180, e solo quattro dei sette tennisti appena citati ci erano riusciti in passato, proprio i Fab Four, ovvero Novak Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal ed Andy Murray. Jannik Sinner è il quinto a realizzare questa impresa.

Il raggiungimento di tale quota rende netto il vantaggio in classifica dell’azzurro: il più immediato inseguitore, il tedesco Alexander Zverev, è fermo a quota 7075, a -4105. Nella Race, inoltre, il tedesco è a -2885 da Sinner, il quale ha toccato questa sera i 9000 punti conquistati in stagione.

RANKING ATP VIRTUALE ALL’8 SETTEMBRE

1 Jannik Sinner 11180

2 Alexander Zverev 7075

3 Carlos Alcaraz 6690

4 Novak Djoković 5560

5 Daniil Medvedev 5475

6 Andrey Rublev 4645

7 Taylor Fritz 4060

8 Hubert Hurkacz 4060

9 Casper Ruud 4010

10 Grigor Dimitrov 3965

I TENNISTI OLTRE I 10000 PUNTI IN CARRIERA

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Pete Sampras

Daniil Medvedev

Andre Agassi

Jannik Sinner

I TENNISTI OLTRE GLI 11000 PUNTI IN CARRIERA

Novak Djokovic

Roger Federer

Rafael Nadal

Andy Murray

Jannik Sinner