Quanti soldi guadagna Jannik Sinner con la vittoria agli US Open? Montepremi da brividi

Jannik Sinner ha vinto gli US Open, quarto e ultimo Slam della stagione che è andato in scena sul cemento di Flushing Meadows a New York. Il tennista italiano ha sconfitto lo statunitense Taylor Fritz in tre rapidi set e ha così conquistato il secondo Slam della propria carriera, dopo che lo scorso 28 gennaio aveva alzato al cielo gli Australian Open: un micidiale uno-due su questa superficie nella stessa stagione, a dimostrazione di una classe cristallina.

Il numero 1 del mondo ha regolato il numero 12 del ranking ATP con il punteggio di 6-3, 6-4, 7-5 e ha così avuto la meglio in un confronto dove partiva con tutti i favori del pronostico, anche se il suo avversario giocava in casa e poteva beneficiare di un servizio particolarmente temuto. Il fuoriclasse altoatesino punta ha così rafforzato il numero 1 del ranking ATP: al momento svetta in classifica con addiritura 11.180 punti e ha più di quattromila lunghezze di vantaggio nei confronti del più immediato inseguitore.

Il 23enne ha compiuto un passo fondamentale verso l’obiettivo di chiudere la stagione in vetta alla graduatoria, ma il risultato odierno ha un’enorme importanza dal punto di vista agonistico e sportivo, ma ha anche un interessante risvolto sotto il profilo economico. Quanti soldi ha guadagnato Jannik Sinner vincendo gli US Open? Il montepremi è decisamente rilevante, visto che stiamo parlando di 3,6 milioni di dollari (circa 3,25 milioni di euro).

Specifichiamo che stiamo parlando del premio previsto dagli organizzatori, ma a questo emolumenti andranno aggiunti tutti gli importi che verranno garantiti dai vari sponsor e dal ritorno pubblicitario nei prossimi mesi.

