Quanti punti difende Sinner nei prossimi tornei? Si comincia con i 500 di Pechino

Con la vittoria agli US Open 2024 di tennis Jannik Sinner ha consolidato il proprio status di numero 1 del ranking ATP: l’azzurro non giocherà la prossima settimana in Coppa Davis e poi non è iscritto ai primi tornei in Cina, tra Chengdu ed Hangzou, che inizieranno mercoledì 18 settembre.

A partire da giovedì 26 settembre, con l’inizio del torneo di Pechino, però, l’azzurro scarterà più punti di quasi tutti i suoi avversari fino a fine stagione, dato che il solo Novak Djokovic ha, nel complesso, cambiali più pesanti dell’italiano.

Sinner dovrà difendere in tutto, infatti, 2180 punti, frutto della finale raggiunta alle ATP Finals, delle vittorie a Pechino e Vienna e degli ottavi di Shanghai e Parigi-Bercy, mentre Djokovic ne dovrà scartare 2300, in virtù delle vittorie alle ATP Finals (ma con una sconfitta nella fase a gironi) ed a Parigi-Bercy.

Saranno 1055 i punti da difendere da parte del russo Daniil Medvedev, che potrà approfittarne per provare a scavalcare Novak Djokovic, anche se per il resto perderanno meno punti di lui sia il tedesco Alexander Zverev, che ne scarterà 1010, sia l’iberico Carlos Alcaraz, che dovrà rinunciare a 680 punti.

PUNTI DA DIFENDERE DOPO GLI US OPEN

JANNIK SINNER

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing W 500

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna W 500

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [3-0]3RRF 1000

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2180

ALEXANDER ZVEREV

23.09.2024 ATP Tour 250 Chengdu W 250

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R128 10 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

21.10.2024 ATP Tour 500 Tokyo R32 0 (Non rientra tra i migliori 19 di Zverev)

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna QF 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R16 90

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400



Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1010

CARLOS ALCARAZ

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing SF 180

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R16 90

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 680

NOVAK DJOKOVIC

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris W 1000

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RRW 1300

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 2300

DANIIL MEDVEDEV

30.09.2024 ATP Tour 500 Beijing F 300

14.10.2024 ATP Tour Masters 1000 Shanghai R32 45

28.10.2024 ATP Tour 500 Vienna F 300

04.11.2024 ATP Tour Masters 1000 Paris R64 10

04.11.2024 ATP Tour Finals Turin [2-1]2RR 400

Totale punti da difendere dopo la fine degli US Open: 1055