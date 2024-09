Musetti-Kachmazov, ATP Chengdu 2024: programma, orario, tv, streaming

La nuova settimana si aprirà con la semifinale dell’ATP 250 di Chengdu, in Cina, prevista lunedì 23 settembre: nel penultimo atto della manifestazione l’azzurro Lorenzo Musetti, numero 1 del seeding, se la vedrà con il qualificato russo Alibek Kachmazov.

Il match sarà il secondo in programma a partire dalle ore 09.00 italiane e si giocherà non prima delle ore 11.00 italiane sul Center Court dopo la semifinale di doppio tra Bhambri/Olivetti e Dodig/Matos: non ci sono precedenti tra l’azzurro ed il russo sul circuito maggiore.

La diretta tv di Musetti-Kachmazov, match del torneo di Chengdu 2024, sarà affidata a Sky Sport Uno, mentre la diretta streaming sarà fruibile su Sky Go, NOW e Tennis TV, infine per quanto riguarda la diretta live testuale del match dell’italiano, questa sarà garantita da OA Sport.

CALENDARIO ATP CHENGDU 2024

Lunedì 23 settembre – Center Court

Dalle ore 09.00 italiane – Semifinale doppio

Bhambri/Olivetti (3)-Dodig/Matos (2)

Non prima delle ore 11.00 italiane – Semifinale singolare

Lorenzo Musetti (Italia, 1) – Alibek Kachmazov (Russia, Q) – Diretta tv su Sky Sport Uno

PROGRAMMA ATP CHENGDU 2024: COME VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno.

Diretta streaming: Sky Go, NOW e Tennis TV.

Diretta Live testuale: per Musetti-Kachmazov su OA Sport.