Quante posizioni guadagna Musetti nel ranking ATP: sorpassi possibili a Chengdu

Come accaduto nel 2023, Lorenzo Musetti è approdato nuovamente in semifinale nel tabellone principale dell’ATP 250 di Chengdu: nel ranking mondiale l’azzurro martedì prossimo scarterà i 90 punti ottenuti lo scorso anno, mentre al momento ne ha incamerati 100 in tutto dopo la vittoria odierna, grazie al nuovo sistema di attribuzione dei punti ATP entratao in vigore ad inizio stagione.

Rispetto al ranking rilasciato lunedì scorso, nel quale era 19° a quota 2345, Musetti al momento ha dunque guadagnato 10 punti netti ed ha confermato il proprio piazzamento, scongiurando in questo modo il sorpasso del britannico Jack Draper.

Il tennista italiano, inoltre, qualificandosi per la finale salirebbe a quota 2420, al 18° posto, scavalcando il francese Ugo Humbert, infine con il successo nel torneo l’azzurro andrebbe a quota 2505, al 17° posto, superando lo statunitense Ben Shelton.

I piazzamenti nel ranking di Lorenzo Musetti appena citati sono definitivi e non virtuali, in quanto nessuno dei tennisti alle sue spalle può scavalcarlo, anche il virtù della regola che vuole che la Laver Cup non assegni punti per il ranking ATP.

RANKING ATP LORENZO MUSETTI 24 SETTEMBRE

Ranking lunedì 16 settembre: 2345, 19° posto.

Punti da scartare martedì 24 settembre: 90 (Chengdu 2023).

Punti da incamerare martedì 24 settembre: quelli di Chengdu 2024 (al momento 100).

Ranking dopo il passaggio in semifinale: 2355 punti, 19° posto.

Ranking in caso di passaggio in finale: 2420 punti, 18° posto (scavalcherebbe il francese Ugo Humbert).

Ranking in caso di vittoria in finale: 2505 punti, 17° posto (scavalcherebbe lo statunitense Ben Shelton).