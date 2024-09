MotoGP, Enea Bastianini vede il bicchiere mezzo pieno: “Primi giri non buoni, mi accontento del secondo posto”

Enea Bastianini, sulla scia della vittoria di domenica scorsa a Misano, si conferma competitivo anche a Mandalika e conquista un prezioso secondo posto nella Sprint del Gran Premio d’Indonesia 2024, valevole come quindicesimo e sestultimo capitolo stagionale del Mondiale MotoGP. “Bestia” è stato preceduto al traguardo solamente dal compagno di squadra Francesco Bagnaia, sfruttando la caduta nel primo giro del pole-man Jorge Martin.

“Sono contento. I primi giri per me non sono stati molto buoni, ho commesso un errore in curva 1 al primo giro e Marc mi ha superato all’interno. Poi ho recuperato il mio ritmo e giro dopo giro sono stato sempre più veloce. All’ultimo giro ho provato anche a riprendere Pecco ma il distacco era importante, per cui va bene e mi accontento della seconda posizione. Domani ci sarà la gara normale e vedremo“, le parole a caldo del romagnolo.

Bastianini, grazie allo zero di Martinator, si avvicina a 50 punti dalla vetta del campionato e a -38 da Bagnaia. Domani il futuro pilota della KTM proverà ad alzare ulteriormente l’asticella nella gara lunga con l’obiettivo di vincere e guadagnare altri punti sugli avversari che lo precedono nella classifica generale di un Mondiale ancora molto aperto.