MotoGP, Jorge Martin il migliore nel warm-up a Mandalika. Francesco Bagnaia nelle retrovie

Calato il sipario sul warm-up del GP d’Indonesia, quindicesimo appuntamento del Mondiale 2024 di MotoGP. Sul circuito di Mandalika, i piloti della classe regina hanno testato il proprio mezzo per verificare il feeling con il tracciato nei 10′ a disposizione in quest’ultimo turno, prima della gara,

Da questo punto di vista, è arrivata la conferma di Jorge Martin (Ducati Pramac). Il leader del campionato ha realizzato il miglior tempo della sessione di 1:30.511, girando con una gomma dura sull’anteriore abbastanza usata, mentre una media nuova al posteriore. Alle sue spalle hanno terminato Marc Marquez (Ducati Gresini) a 0.050 e Franco Morbidelli con l’altra GP24 Pramac a 0.103.

Martin, dunque, ha ribadito il concetto e fatto capire che nel GP odierno vorrà riscattarsi dopo l’errore di ieri nel corso della Sprint Race. Warm-up da interpretare e valutare, comunque, per quanto riguarda il lavoro di tutti. La top-5 è stata completata dalla GasGas dell’iberico Pedro Acosta (+0.162) e dall’Aprilia Trackhouse dell’altro spagnolo Raul Fernandez (+0.200), mentre in casa Italia Fabio Di Giannantonio (Ducati VR46), Enea Bastianini (Ducati Factory) e Marco Bezzecchi (Ducati VR46) si sono classificati rispettivamente sesto (+0.223), ottavo (+0.405) e decimo (+0.476).

Più arretrato Francesco Bagnaia che ha ottenuto il best time di 1:31.159 a 0.648 da Martin. Da capire quello che Pecco ha provato in relazione alla gara, girando con la medesima combinazione del suo rivale per il Mondiale.