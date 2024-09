Cambia il programma di Luna Rossa-Ineos! Anticipate le prossime regate: orari, tv, giorno di riposo

Viene nuovamente stravolto il programma della finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Lunedì 30 settembre era infatti stato designato come giorno per i recuperi di eventuali regate cancellate, ma fino a oggi pomeriggio si era deciso di non utilizzarlo. Al termine della terza giornata di gare nelle acque di Barcellona, però, il comitato ha cambiato idea e così domani si gareggerà.

Le prossime regate del confronto tra Luna Rossa e INEOS Britannia andranno dunque in scena lunedì 30 settembre: gara-5 è programmata per le ore 14.10, gara-6 è prevista per le ore 15.15 (salvo rinvii di vario genere). Non ci sarà dunque il giorno di riposo, visto che la serie proseguirà martedì 1° ottobre con altre due regate e mercoledì 2 ottobre con gara-9 e l’eventuale gara-10. Si preannuncia dunque un bel tour de force per i due equipaggi, che al momento si trovano in perfetta situazione di parità (2-2).

Nel caso in cui il confronto dovesse restare aperto (si impone l’equipaggio che vince sette regate), si proseguirà venerdì 4 ottobre con gara-11 e gara-12, prima dell’eventuale bella di spareggio prevista sabato 5 ottobre. Eventuali recuperi si disputerebbero giovedì 3 ottobre e domenica 6 ottobre. Di seguito il nuovo programma di Luna Rossa-INEOS Britannia, finale della Louis Vuitton Cup.

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP

Il programma inizierà sempre alle ore 14.00

Lunedì 30 settembre: gara-5 e gara-6.

Martedì 1° ottobre: gara-7 e gara-8.

Mercoledì 2 ottobre: gara-9 ed eventuale gara-10.

Giovedì 3 ottobre: giorno di riposo/recupero regate.

Venerdì 4 ottobre: eventuali gara-11 e gara-12.

Sabato 5 ottobre: eventuale gara-13.

Domenica 6 ottobre: giorno di riposo/recupero regate.

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.