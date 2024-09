‘La strambata’ di Vegliani: “Non credo al complotto contro Luna Rossa. Ben Ainslie molto nervoso”

PERMANE L’EQUILIBRIO TRA LUNA ROSSA E INEOS

Le barche si equivalgono. Sono i dettagli che fanno la differenza. La velocità in partenza è più importante della posizione, oggi Luna Rossa aveva l’una e l’altra.

L’AFFIDABILITÀ DI LUNA ROSSA

Le stecche si sono rotte per un problema di rotazione dell’albero. Non sappiamo perché l’albero abbia avuto quella rotazione, il giudizio va sospeso. Non sono preoccupato per l’affidabilità.

LA PARTENZA DI GARA-3 PROPRIO QUANDO LUNA ROSSA SMONTAVA LA RANDA…

Non credo nei complottismi. C’è un regolamento, una giuria internazionale. C’è un algoritmo che in quel momento diceva che si poteva regatare.

LUNA ROSSA POTREBBE FARE RICORSO?

È come un tribunale, l’imputato non può chiedere che documenti guarda il giudice. Se fanno ricorso avrebbe importanza, anche se sai che verrà respinto. A decidere è un ente diverso.

INEOS AVREBBE POTUTO RINUNCIARE ALLA VITTORIA PER RITIRO?

Non è un gioco in cui questo può succedere. È come dire che Luna Rossa avrebbe dovuto ritirarsi durante la regata quando American Magic stava affondando nel 2021: il match race è ‘mors tua vita mea’.

LE RICHIESTE DI PENALITÀ DI INEOS

Quando le barche sono vicine, quella sottovento può costringere quella sopravento ad andare all’orza. Il problema è che non sono mai state abbastanza vicine. Se i giudici non hanno dato penalità, vuol dire che non c’erano le condizioni. Nel momento in cui ci si ingaggia, quindi con la prua che arriva alla poppa dell’altra, la barca che insegue può avere diritto di rotta.

IL CONFRONTO TRA LE BARCHE

Le barche sono simili, hanno prestazioni più o meno uguali. Tranne che nell’ultima bolina, Luna Rossa ha sempre guadagnato. Io l’ho vista sempre in controllo. Ineos ha sbagliato quel giro di boa e lì si è un po’ tagliata le gambe.

LUNA ROSSA PERDE QUALCOSA IN MANOVRA?

Luna Rossa ha sbagliato solo l’ultima strambata dell’ultima poppa. Per il resto le manovre le ha fatte bene e con fluidità.

LA REAZIONE DEL GRUPPO ITALIANO

Vincere dopo quello che è successo conta tanto. Ogni giorno però si riparte da zero. È un gioco troppo particolare, non ha paragoni con nessun altro.

IL NERVOSISMO DI BEN AINSLIE

Luna Rossa esce col morale più alto. Soprattutto ho percepito dalle interviste che Ben Ainslie era nervosissimo, questa è la sua fregatura. Le proteste respinte e l’aver perso la regata lo hanno innervosito tantissimo.

DUE STILI DIVERSI

Mi è sembrato che Ineos avesse navigato molto alto, invece Luna Rossa era più bassa come New Zealand. È proprio una tecnica diversa.

EVITATO LO SPAURACCHIO DELL’1-3

Se fosse finita 3-1 per gli inglesi, qualche dubbio sarebbe venuto sulle possibilità di Luna Rossa.