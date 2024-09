Bruni sul 2-2 di Luna Rossa: “Non è stato un momento facile. Nell’ultima bolina potevamo fare meglio”

Un punto a testa nella giornata di oggi e serie che resta in perfetto equilibrio sul 2-2 tra Luna Rossa Prada Pirelli e Ineos Britannia per la Finale di Louis Vuitton Cup 2024, torneo di selezione in corso di svolgimento a Barcellona che stabilirà lo sfidante ufficiale del Defender Emirates Team New Zealand nella 37ma America’s Cup.

La domenica si era aperta nel peggiore dei modi per Luna Rossa, impossibilitata a presentarsi al via di gara-3 (dopo diversi rinvii per vento troppo forte) per un problema tecnico alla randa risolto poi dallo shore team in tempo per poter disputare almeno la seconda regata odierna. Il sodalizio italiano si è aggiudicato gara-4 dopo uno splendido duello ravvicinato con Britannia, avendo la meglio per una manciata di secondi al traguardo.

“Significa molto, perché non è stato un momento facile per il team. Abbiamo però già visto questa squadra affrontare dei momenti difficili, compattandosi e tornando più forte di prima, quindi sono molto orgoglioso di tutto il team“, le prime dichiarazioni a caldo del timoniere siciliano Francesco ‘Checco’ Bruni dopo la seconda vittoria nella serie.

“Le due barche erano molto vicine a quelle velocità, ma non sono sorpreso. Sono felice di avere Jimmy (Spithill, ndr) al mio fianco, abbiamo fatto un buon lavoro. Potevamo renderla un po’ più semplice nell’ultima bolina, ma così è stata più interessante per la tv…“, ha poi aggiunto Bruni sul grande equilibrio di gara-4 e sulla collaborazione con l’altro timoniere James Spithill.