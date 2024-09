Luna Rossa ha bucato la vela! Cos’è successo contro Ineos e la sconfitta “a tavolino”

Luna Rossa ha perso la gara-3 della finale della Louis Vuitton Cup senza iniziare la regata. Il sodalizio italiano ha incamerato quella che è nei fatti una sconfitta a tavolino contro INEOS Britannia, che si è così portata sul 2-1 nella serie al meglio dei tredici confronti (si impone chi ne vince sette). Dopo un rinvio progressivo dell’inizio della sfida, dovuto al vento che soffiava tra 22 e 23 nodi (dunque oltre il limite massimo di 21,5 imposto dal regolamento), un problema tecnico ha fatto capolino sulla barca italiana.

La stecca nella parte superiore della randa (la vela posteriore) si è spezzata e ha iniziato a bucare la tela, costringendo gli uomini guidati dallo skipper Max Sirena a sostituire quello che è nei fatti uno degli elementi più importanti. Nel frattempo il vento è rientrato nei parametri previsti, il comitato ha dato il via alla regata, Luna Rossa è stata squalificata, Ben Ainslie e compagni erano tranquillamente in volo e hanno incamerato il punto della vittoria.

James Spithill e compagni si sono così prodigati in una sostituzione lampo in mare aperto, sotto una brezza impetuosa e con le onde che rendevano tutto ancora più complicato (sono comunque serviti trenta minuti). Team Prada Pirelli ha montato la nuova randa, poi ha issato anche il fiocco (la vela anteriore, ma questa operazione è relativamente veloce) ed è pronta per disputare gara-4, che dovrebbe iniziare alle ore 15.25 (se il vento sarà sotto i 21,5 nodi).