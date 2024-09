Quando le prossime regate Luna Rossa-Ineos? C’è il giorno di riposo: programma, orari, tv

Luna Rossa e INEOS Britannia si trovano in perfetta parità (2-2) nella finale della Louis Vuitton Cup, il torneo che designa chi sarà lo sfidante di Team New Zealand nel Match Race che metterà in palio la America’s Cup. Dopo il rovente testa a testa di giovedì pomeriggio (1-1), il sodalizio italiano ha dovuto fare i conti con la rottura di una stecca nella parte alta della randa e non ha potuto disputare gara-3 (iniziata nell’unico frangente in cui il vento è sceso sotto i 21,5 nodi imposti dal regolamento), ma ha poi sostituito la vela posteriore e si è imposto nella successiva regata.

La serie al meglio delle tredici regate (si impone chi ne vince sette) non ha dunque ancora un padrone e procede sul filo dell’equilibrio alla vigilia del giorno di riposo. Si ritornerà nelle acque di Barcellona tra un paio di giorni: appuntamento a martedì 1° ottobre (a partire dalle ore 14.00) con gara-5 e gara-6. Il testa a testa proseguirà poi mercoledì 2 ottobre con gara-7 e gara-8, mentre venerdì 4 ottobre andranno in scena la gara-9 e l’eventuale gara-10. La conclusione è prevista per sabato 5 ottobre con le eventuali gara-11, gara-12 e gara-13. Attezione ai giorni di riposo: in caso di cancellazioni si regaterà giovedì 3 ottobre e domenica 6 ottobre.

PROGRAMMA FINALE LOUIS VUITTON CUP

Il programma inizierà sempre alle ore 14.00

Lunedì 30 settembre: giorno di riposo.

Martedì 1° ottobre: gara-5 e gara-6.

Mercoledì 2 ottobre: gara-7 e gara-8.

Giovedì 3 ottobre: giorno di riposo/recupero regate.

Venerdì 4 ottobre: eventuali gara-9 e gara-10.

Sabato 5 ottobre: eventuali gara-11, gara-12 e gara-13.

Domenica 6 ottobre: giorno di riposo/recupero regate.

PROGRAMMA LUNA ROSSA-INEOS BRITANNIA: COME VEDERLA IN TV E STREAMING

Diretta tv: Italia 1, gratis e in chiaro; Sky Sport Uno (canale 201) e Sky Sport America’s Cup (canale 205), per gli abbonati.

Diretta streaming: Mediaset Infinity, gratis; canale YouTube America’s Cup, gratis; Sky Go e NOW, per gli abbonati.

Diretta Live testuale: OA Sport.