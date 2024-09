F1, Lando Norris in pole anche a Singapore davanti a Verstappen, Ferrari solo in quinta fila, Sainz a muro

Lando Norris non tradisce le aspettative: doveva fare la pole position e non ha sbagliato nel Gran Premio di Singapore. Domani partirà ancora davanti al fianco di Max Verstappen: i due avversari per il Mondiale si sfideranno l’uno contro l’altro. Qualifica negativa per le Ferrari con Leclerc nono e Sainz decimo che va a muro durante il giro di lancio in Q3.

Norris comincia a imporre il suo passo sin dal Q1: il britannico conclude in testa la prima sessione con il crono di 1:30.002 facendo fucsia in ogni settore. poi Verstappen e Piastri che non arrivano distanti. Ferrari inizialmente da decifrare, con tempi abbastanza alti: Leclerc a quasi otto decimi di distanza in settima posizione resta ai box e si risparmia l’ultimo tentativo, mentre Sainz è decimo a 0″986 facendo segnare un tempo valevole per la top 15 solo all’ultimo tentativo. Eliminati invece Gasly, Bottas, Zhou, Colapinto e Stroll.

Nel Q2 c’è una grande evoluzione di pista tra i primi giri cronometrati e quelli a venire: inizialmente viene cancellato un tempo a Verstappen per un errore nel finale che gli costa il track limit, dopo torna in pista da solo e fa segnare un pazzesco 1:29.680. Tempo che viene battuto da un fantastico Piastri che fa 1:29.640. Risponde a tono Leclerc che si piazza terzo a 0″107 dall’australiano, mentre Sainz fa più fatica, ma è comunque sesto a 0″468. Eliminato un pessimo Sergio Perez che partirà tredicesimo e vengono estromessi anche Albon, Colapinto, Magnussen e Ocon.

Il Q3 si apre con un discreto giro da parte di Piastri in 1:30.037, poi Verstappen e Norris fanno dei tempi eccezionali nel primo e nel secondo settore, ma non possono chiudere la tornata: infatti Sainz finisce in testacoda e violentemente contro il muro nel giro di lancio all’ultima curva, provocando una bandiera rossa a otto minuti dal termine del turno.

Tutti quindi si giocano la pole in un solo tentativo e Norris fa un meraviglioso 1:29.525 che vale la pole davanti a Verstappen di due decimi. Seconda fila tutta Mercedes con Hamilton e Russell, mentre per Leclerc arriva un pessimo giro: tempo da settima posizione dietro a Hulkenberg che viene persino cancellato per un track limit in curva 2: domani partirà nono in quinta fila al fianco di Sainz.