Griglia di partenza F1, GP Singapore 2024: risultati e classifica qualifiche

Nelle qualifiche di oggi, sabato 21 settembre, è stata determinata la griglia di partenza del GP di Singapore del Mondiale di F1 2024, che vedrà culminare domani, domenica 22, il fine settimana con la gara di Marina Bay che sarà valida come diciottesimo round del calendario della F1.

Escono di scena in Q1 Ricciardo, 16°, Gasly, 17°, Bottas, 18°, Zhou, 19°, e Stroll, 20°, mentre in Q2 vengono invece eliminati Albon, 11°, Colapinto, 12°, Perez, 13°, Magnussen, 14°, ed Ocon, 15°. In Q3 dieci piloti si contendono la pole position.

GRIGLIA DI PARTENZA GP SINGAPORE F1 2024

11. Albon A. (Williams) Q2

12. Colapinto F. (Williams) Q2

13. Perez S. (Red Bull) Q2

14. Magnussen K. (Haas) Q2

15. Ocon E. (Alpine) Q2

16. Ricciardo D. (RB) Q1

17. Gasly P. (Alpine) Q1

18. Bottas V. (Kick Sauber) Q1

19. Zhou G. (Kick Sauber) Q1

20. Stroll L. (Aston Martin) Q1

CLASSIFICA Q2

1. Piastri O. McLaren 1:29.640

2. Verstappen M. Red Bull +0.040

3. Leclerc C. Ferrari +0.107

4. Hamilton L. Mercedes +0.289

5. Norris L. McLaren +0.367

6. Sainz C. Jr. Ferrari +0.468

7. Hulkenberg N. Haas +0.510

8. Russell G. Mercedes +0.513

9. Tsunoda Y. RB +0.649

10. Alonso F. Aston Martin +0.810

11. Albon A. Williams +0.834

12. Colapinto F. Williams +0.841

13. Perez S. Red Bull +0.939

14. Magnussen K. Haas +1.013

15. Ocon E. Alpine +1.129

CLASSIFICA Q1

1. Norris L. McLaren 1:30.002

2. Verstappen M. Red Bull +0.155

3. Piastri O. McLaren +0.256

4. Hamilton L. Mercedes +0.391

5. Perez S. Red Bull +0.622

6. Sainz C. Jr. Ferrari +0.668

7. Albon A. Williams +0.677

8. Alonso F. Aston Martin +0.682

9. Colapinto F. Williams +0.702

10. Tsunoda Y. RB +0.714

11. Hulkenberg N. Haas +0.722

12. Leclerc C. Ferrari +0.784

13. Russell G. Mercedes +0.809

14. Magnussen K. Haas +0.827

15. Ocon E. Alpine +1.248

16. Ricciardo D. RB +1.569

17. Gasly P. Alpine +1.722

18. Bottas V. Kick Sauber +2.056

19. Zhou G. Kick Sauber +2.512

20. Stroll L. Aston Martin +2.586