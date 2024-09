F1, orario gara GP Singapore 2024: programma di domani, tv, streaming, guida TV8 e Sky

Ieri è cominciato il diciottesimo round del Mondiale di Formula 1 2024: si vola a Singapore per un altro circuito cittadino. Sul tracciato di Marina Bay, le scuderie dovranno farsi trovare pronte per cercare di raccogliere punti preziosi prima della sosta di un mese che precede il gran finale.

Parliamo di un circuito cittadino, con ben 19 curve, dove sarà importantissimo avere una macchina agile nei molteplici cambi di direzione. Rispetto al passato, però, il disegno è stato un po’ modificato e scopriremo se questi cambiamenti varieranno le gerarchie rispetto al passato.

La Ferrari, dopo il secondo posto di Charles Leclerc e il ritiro di Carlos Sainz a Baku, vuole rifarsi su una pista che ha visto spesso il Cavallino Rampante rendersi protagonista negli scorsi anni. La Rossa, per quanto fatto vedere in stagione, è una macchina che si addice proprio ai cittadini se consideriamo le affermazioni del monegasco e dello spagnolo nel Principato e in Australia.

Le qualifiche del weekend del GP di Singapore, round del Mondiale 2024 di F1, saranno trasmessa in diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e su Sky Sport 4K (213); in streaming su Sky Go e su NOW. TV8 e TV8.it trasmetteranno in differita alle 17.00 questa sessione.. OA Sport vi offrirà la DIRETTA LIVE testuale di tutte le sessioni.

CALENDARIO GP SINGAPORE F1 2024

Domenica 22 settembre

Ore 14.00 F1, Gara – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207), Sky Sport 4K (213).

PROGRAMMA GP SINGAPORE 2024: DOVE VEDERLO IN TV E STREAMING

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport F1 (207) e Sky Sport 4K (213); differita in chiaro su TV8 alle 18.30.

Diretta streaming: NOW, Sky Go; differita in chiaro su tv8.it alle 18.30.

Diretta Live testuale: OA Sport