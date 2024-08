F1, doppietta McLaren e pole position di Norris a Monza. Leclerc in seconda fila, Red Bull in crisi

Tutto riaperto. Lando Norris, dopo aver vinto per dispersione in quel di Zandvoort, si conferma al vertice anche nel Tempio della Velocità a Monza conquistando la pole position per il Gran Premio d’Italia 2024 di Formula Uno. Quinta partenza al palo della carriera (la quarta dell’anno) per il nativo di Bristol, che continua il suo trend positivo aumentando le sue quotazioni nel tentativo di rimonta su Max Verstappen per il titolo mondiale.

Qualifica perfetta per la McLaren, che prenota tutta la prima fila grazie al secondo tempo dell’australiano Oscar Piastri replicando dunque il risultato del sabato di Budapest. Terza posizione per la Mercedes di George Russell davanti alle Ferrari di Charles Leclerc e Carlos Sainz, entrambi a pochi centesimi dalla piazza d’onore nell’appuntamento di casa per il Cavallino. Risultato deludente per i pluricampioni iridati Lewis Hamilton, 6° su Mercedes, ed il leader della generale Max Verstappen solo 7° con la Red Bull.

In Q1 quasi tutti i big riescono a mettersi in salvo nel primo run, non dovendo quindi utilizzare un secondo treno di gomme soft nuove. L’unico tra i top team a dover montare un set aggiuntivo di pneumatici freschi è Perez, che evita l’eliminazione senza brillare. Esclusi Tsunoda con la Racing Bulls, Stroll con l’Aston Martin, Colapinto con la Williams e le Sauber di Bottas e Zhou.

In Q2 il copione si ripete, con Perez che supera il taglio montando un treno di gomme nuove negli ultimi minuti. Nessun problema per gli altri sette piloti di vertice, con Hamilton che firma il miglior tempo della sessione in 1’19″641 subito davanti a Verstappen e Norris. Eliminati Alonso con l’Aston Martin (a soli 10 millesimi dalla top10), Ricciardo con la Racing Bulls, Magnussen con la Haas e le Alpine di Gasly e Ocon.

In Q3 Norris si porta in pole position provvisoria in 1’19″401 con soli 35 millesimi su Piastri e 168 millesimi su Russell, a seguire Hamilton e le Ferrari. Primo time-attack disastroso per Verstappen a quasi sette decimi dalla vetta. Lando si migliora ulteriormente all’ultimo giro in 1’19″327 e blinda la pole davanti all’altra McLaren di Piastri e alla Mercedes di Russell. 4° Leclerc poi Sainz, Hamilton, Verstappen e Perez.

CLASSIFICA QUALIFICHE GP ITALIA 2024 F1

1 Lando Norris McLaren1:19.327 4

2 Oscar Piastri McLaren+0.109 6

3 George Russell Mercedes+0.113 6

4 Charles Leclerc Ferrari+0.134 7

5 Carlos Sainz Ferrari+0.140 6

6 Lewis Hamilton Mercedes+0.186 6

7 Max Verstappen Red Bull Racing+0.695 6

8 Sergio Perez Red Bull Racing+0.735 6

9 Alexander Albon Williams+0.972 6

10 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+1.012 6

11 Fernando Alonso Aston Martin- – 4

12 Daniel Ricciardo RB- – 4

13 Kevin Magnussen Haas F1 Team- – 4

14 Pierre Gasly Alpine- – 5

15 Esteban Ocon Alpine- – 5

16 Yuki Tsunoda RB- – 2

17 Lance Stroll Aston Martin- – 2

18 Franco Colapinto Williams- – 2

19 Valtteri Bottas Kick Sauber- – 2

20 Guanyu Zhou Kick Sauber- – 3