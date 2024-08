Sport in tv oggi (mercoledì 28 agosto): orari e programma. Dove vedere gli eventi in streaming

Oggi mercoledì 28 agosto ci aspetta una giornata ricca di sport. Incomincia il secondo turno agli US Open, con tanti italiani in campo tra cui spiccano Matteo Berrettini e Lorenzo Musetti. Prosegue la Vuelta di Spagna con una tappa particolarmente interessante e non andranno perse le gare delle Paralimpiadi.

Da seguire con attenzione gli Europei di arrampicata sportiva, i Mondiali Under 20 di atletica, il ricco menu di calcio tra Champions League e Serie B. Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi in programma oggi mercoledì 28 agosto, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Mercoledì 28 agosto

03.00 BADMINTON (BWF World Tour) – Korea Open (diretta streaming su BWF Tv)

11.00 ARRAMPICATA SPORTIVA – Europei, qualificazioni lead maschile/femminile (non è prevista diretta tv/streaming)

11.35 CICLISMO FEMMINILE – Renewi Tour, prima tappa: Riemst-Bilzen (diretta streaming su Discovery+ dalle ore 13.45)

13.45 CICLISMO – Vuelta di Spagna, undicesima tappa: Campus Tecnologico Cortizo Padron- Campus Tecnologico Cortizo Padron (diretta tv su Eurosport 1 dalle ore 15.15; diretta streaming su Discovery+ dalle ore 14.30; diretta streaming su Sky Go, NOW, DAZN dalle ore 15.15)

16.00 ATLETICA – Mondiali Under 20, sessione pomeridiana (diretta streaming su Eurovision Sport)

16.30 VOLLEY (Europei Under 20) – Italia-Slovenia (diretta streaming sul canale YouTube Hellenic Volleyball Federation)

17.00 TENNIS – US Open, secondo turno (diretta tv su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis, Sky Sport Arena, Supertennis; diretta streaming su Sky Go, NOW, supertennis.tv, SuperTenniX). Bronzetti-Sabalenka (terzo match dalle ore 17.00), Musetti-Kecmanovic (terzo match dalle ore 17.00), Berrettini-Fritz (secondo match dalle ore 01.00)

18.45 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Qarabag-Dinamo Zagabria (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

19.00 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Athletic Bilbao-Valencia, Valladolid-Leganes (diretta streaming su DAZN)

20.00 PARALIMPIADI – Cerimonia di Apertura (diretta tv su Rai 2; diretta streaming su Rai Play)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cesena-Catanzaro (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Cosenza-Spezia (diretta streaming su DAZN)

20.30 CALCIO (Serie B) – Juve Stabia-Mantova (diretta streaming su DAZN)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Slavia Praga-Lilla (diretta streaming su Amazon Prime)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Slovan Bratislava-Midtjylland (diretta tv su Sky Sport Calcio; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.00 CALCIO (Champions League, ritorno playoff qualificazione) – Stella Rossa Belgrado-Bodo/Glimt (diretta tv su Sky Sport Max; diretta streaming su Sky Go, NOW)

21.30 CALCIO (Liga spagnola) – Due partite: Atletico Madrid-Espanyol, Real Sociedad-Alaves (diretta streaming su DAZN)

22.00 GOLF (PGA Tour) – The Creator Classic (diretta streaming su Discovery+)

23.00 ATLETICA – Mondiali Under 20, sessione serale (diretta streaming su Eurovision Sport)

