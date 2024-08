LIVE Paralimpiadi Parigi 2024, Cerimonia d’apertura in DIRETTA: Sabatini e Mazzone i portabandiera dell’Italia

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della Paralimpiade 2024 in programma nel centro di Parigi. Place de la Concorde e gli Champs-Élysées ospiteranno 4.400 tra atlete e atleti paralimpici provenienti da 184 delegazioni per celebrare l’inizio di 11 giorni di gare, a partire dal 29 agosto. Per la prima volta, come per i Giochi Olimpici, infatti, la cerimonia si terrà fuori da uno stadio.

Sotto la direzione artistica di Thomas Jolly, responsabile delle cerimonie per i Giochi Olimpici e Paralimpici di Parigi 2024, lo spettacolo celebrerà gli atleti paralimpici e i valori che essi incarnano. Jolly ha descritto l’evento come “una straordinaria fonte di ispirazione” e ha promesso esibizioni inedite, che uniranno sia gli spettatori presenti sia il pubblico televisivo mondiale, nello spirito unico dei Giochi Paralimpici. Jolly riproporrà un tema già centrale nel suo debutto, ovvero quello dell’inclusività: su 150 ballerini, 25 avranno infatti una disabilità.

La cerimonia, che si svolgerà al di fuori di uno stadio, vedrà i partecipanti sfilare lungo il famoso viale parigino, fino a raggiungere la piazza iconica designata come sede dell’apertura ufficiale dei Giochi Paralimpici, davanti a migliaia di spettatori. Le tribune sono già issate in Place de la Concorde, il palco si estenderà su 4.500 metri quadrati. “Sarà un momento incredibile per i nostri atleti, che prenderanno parte a una cerimonia di apertura storica, sul viale più celebre del mondo, immersi nel fascino di Parigi,” ha dichiarato con entusiasmo Jitske Visser, vincitrice della medaglia d’oro nel basket in carrozzina. Tony Estanguet, presidente di Parigi 2024, ha sottolineato come questa cerimonia nel cuore della città simboleggi l’orgoglio della nazione nell’ospitare i suoi primi Giochi Paralimpici e metta in risalto il tema dell’inclusione delle persone con disabilità.

L’Italia parteciperà alle Paralimpiadi con una delegazione record di 141 atleti, composta da 70 donne e 71 uomini, superando di 26 unità la squadra di Tokyo 2021. Gli atleti italiani gareggeranno in 17 discipline, due in più rispetto a tre anni fa, rendendo questa la delegazione più numerosa nella storia delle Paralimpiadi italiane. Le discipline includono: atletica, badminton, canoa, canottaggio, ciclismo, equitazione, judo, nuoto, scherma, sitting volley, sollevamento pesi, taekwondo, tennis in carrozzina, tennistavolo, tiro a segno, tiro con l’arco e triathlon.

La squadra italiana ha un’età media di 33,5 anni, con 52 esordienti, che rappresentano circa il 37% del totale. La più giovane tra loro è Giuliana Chiara Filippi, nata nel 2005, che gareggerà nell’atletica. Nel 2021, l’Italia aveva concluso una straordinaria edizione dei Giochi, caratterizzata dall’assenza di pubblico e da un numero record di 69 medaglie, seconda solo alle 80 conquistate a Roma nel 1960. La spedizione azzurra sarà guidata dal capo missione Juri Stara, accompagnato dai portabandiera Ambra Sabatini (atletica) e Luca Mazzone (ciclismo), che apriranno la sfilata della squadra italiana.

OA Sport vi offre la DIRETTA LIVE della Cerimonia di apertura dei Giochi della Paralimpiade 2024 in programma nel centro di Parigi. Si parte alle 20.00, spettacolo assicurato, buon divertimento!