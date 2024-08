LIVE Berrettini-Fritz, US Open 2024 in DIRETTA: incognita sul fisico dell’italiano

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live del match di 2° turno degli US Open tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz.

Attesissima sfida di sessantaquattresimi di finale a New York tra l’idolo di casa, probabilmente l’uomo più da corsa a stelle e strisce insieme a Ben Shelton, semifinalista in carica. Il romano torna nel luogo dove tutto ebbe inizio, la prima semifinale a livello Slam della carriera arrivò infatti all’Open degli Stati Uniti nel 2019, quando l’azzurro si presentò da testa di serie numero 24 e si fermò contro Rafa Nadal nel penultimo atto.

Le incognite fisiche ci sono, non fosse altro per le parole del romano stesso post-1° turno vinto agevolmente (tranne il 7-6 iniziale) contro Albert Ramos. “Forse dopo il torneo vi racconterò cosa ho passato in queste ultime settimane” ha proferito il finalista di Wimbledon del 2019 ai microfoni. Certo è che Berrettini fa paura a tutti, Fritz compreso, che dovrà giocare ad un livello molto alto per tenere a bada l’esuberanza del nostro giocatore.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live del match di 2° turno degli US Open tra Matteo Berrettini e Taylor Fritz. Si parte come 2° match della sessione serale dello stafio Louis Armstrong, che verrà aperta da Azarenka-Burel all’una di notte, chi dorme non piglia pesci!!!!