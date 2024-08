F1, Hamilton brucia Norris in FP2 a Monza. Ferrari in agguato, grande equilibrio verso la qualifica

Si è appena conclusa con il miglior tempo di Lewis Hamilton il secondo turno di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, sedicesimo appuntamento stagionale del Mondiale di Formula Uno. Ottime notizie per la Mercedes, che ha ben figurato sui lunghi rettilinei di Monza dimostrandosi competitiva sul giro secco e impressionando positivamente nella simulazione di passo gara.

Il sette volte iridato ha fatto registrare un crono di 1’20″738 sul circuito brianzolo (riasfaltato e con modifiche importanti ad alcuni cordoli rispetto al passato), precedendo di soli 3 millesimi la McLaren di Lando Norris nel time-attack con gomme morbide subito prima della sospensione per la bandiera rossa causata dall’incidente a Lesmo 2 della Haas di Kevin Magnussen.

Qualche segnale incoraggiante in casa Ferrari, che ha introdotto a Monza un massiccio pacchetto di aggiornamenti (alcuni specifici per il Tempio della Velocità) per andare a caccia del bersaglio grosso davanti ai tifosi del Cavallino. La Scuderia di Maranello ha archiviato un terzo posto con Carlos Sainz ed un quinto con Charles Leclerc rispettivamente a 103 e 154 millesimi dalla vetta, mettendo in mostra inoltre un ritmo abbastanza competitivo nel long-run.

Tra le due Rosse si è inserito l’australiano Oscar Piastri, quarto con la McLaren a 120 millesimi, mentre George Russell ha chiuso in sesta piazza a 0.348 con la Mercedes W15 riparata in extremis dai meccanici dopo l’incidente di Andrea Kimi Antonelli in FP1. Completano la top10 Nico Hulkenberg su Haas, Daniel Ricciardo su Racing Bulls e le Aston Martin di Fernando Alonso e Lance Stroll. Distante in classifica Max Verstappen, 14° a 0.872 non completando però il giro veloce su gomme soft nuove a causa di un errore alla Parabolica per poi concentrarsi sulla simulazione di gara (buona ma non all’altezza di Hamilton).

CLASSIFICA FP2 GP ITALIA 2024 F1

1 Lewis Hamilton Mercedes1:20.738 5

2 Lando Norris McLaren+0.003 4

3 Carlos Sainz Ferrari+0.103 6

4 Oscar Piastri McLaren+0.120 5

5 Charles Leclerc Ferrari+0.154 5

6 George Russell Mercedes+0.348 3

7 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+0.402 6

8 Daniel Ricciardo RB+0.562 7

9 Fernando Alonso Aston Martin+0.578 5

10 Lance Stroll Aston Martin+0.625 6

11 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.723 4

12 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.761 3

13 Alexander Albon Williams+0.854 4

14 Max Verstappen Red Bull Racing+0.872 3

15 Sergio Perez Red Bull Racing+0.940 3

16 Yuki Tsunoda RB+0.997 5

17 Franco Colapinto Williams+1.046 4

18 Pierre Gasly Alpine+1.081 4

19 Esteban Ocon Alpine+1.129 7

20 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.485 5