F1, Lando Norris: “È stata una gara dura, deludente non aver portato a casa una doppietta”

Al termine di 57 entusiasmanti giri, il Gran Premio del Bahrain è stato conquistato da Oscar Piastri che, con la sua McLaren, ha completato un weekend ai limiti della perfezione. L’australiano ha condotto la gara in testa dal primo all’ultimo giro, non subendo mai particolari attacchi alla sua prima posizione. Seconda posto per un fantastico George Russell che si è difeso negli ultimi giri dagli attacchi di Lando Norris.

Il britannico della McLaren, dopo una brutta qualifica, ottiene un positivo terzo posto rimanendo leader della classifica piloti. Quarto posto per la Ferrari di Charles Leclerc che ha combattuto fino alla fine per acciuffare il primo podio stagionale. Il monegasco ha anticipato il compagno di squadra Lewis Hamilton, partito in nona posizione. Più dietro Max Verstappen che conferma le difficoltà del weekend chiudendo al sesto posto.

Lando Norris, nonostante la terza posizione, rimane leader del campionato ma avvicinarsi in maniera molto minacciosa il compagno di squadra australiano. Il britannico ha dichiarato nel post gara ai microfoni di F1 Tv: “È stata una gara dura, ho commesso tanti errori anche nei sorpassi, ero fuori posizione. È stata una gara molto confusionaria per me, deludente non aver portato a casa una doppietta per la McLaren, sarebbe stato davvero bello. Gara difficile ma comunque c’è qualche aspetto positivo”.

“Non credevo di essere andato fuori pista nella battaglia con Lewis, il team mi ha detto di restituire la posizione. È stata comunque una gara divertente con dei bei sorpassi. Tutti hanno corso duramente ma nel limite. George ha fatto un ottimo lavoro nel finale, pensavo che sarei riuscito a superarlo però si è tenuto qualcosa per la fine. Grande lavoro anche di Oscar e di tutto il team”, ha poi concluso il pilota della McLaren.