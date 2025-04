F1, Piastri domina il GP del Bahrain. Norris pasticcia ma limita i danni, Ferrari ai piedi del podio

Oscar Piastri completa l’opera e vince per dispersione il Gran Premio del Bahrain 2025, valevole come quarto capitolo della stagione per il Mondiale di Formula Uno. L’australiano della McLaren ha siglato il primo hat-trick della carriera (la vittoria n.4), trionfando a Sakhir dalla pole position firmando anche il giro più veloce della gara e ottenendo il secondo successo dell’anno dopo Shanghai.

Piastri ha massimizzato il potenziale della sua MCL39, gestendo abbastanza agevolmente la situazione grazie ad un ottimo passo nonostante l’ingresso della Safety Car che ha ricompattato il gruppo nella seconda metà della corsa. Dietro al pilota aussie si è inserito George Russell, che ha ottenuto la piazza d’onore collezionando il terzo podio del 2025 e resistendo agli attacchi finali della McLaren di Lando Norris.

Il britannico non è riuscito a regalare la doppietta alla scuderia papaya, commettendo qualche errore di troppo (sin dalla partenza fuori posizione, che gli è costata una penalità di 5 secondi) ma conservando perlomeno la leadership del campionato per soli 3 punti nei confronti del compagno di squadra Piastri. Ai piedi del podio le Ferrari, con Charles Leclerc 4° e Lewis Hamilton 5° dopo aver provato una strategia alternativa che non ha pagato fino in fondo anche a causa della Safety Car.

Gran Premio molto difficile per Max Verstappen, che non è andato oltre un deludente sesto posto con la Red Bull restando sempre distante dal gruppo di testa. Completano il quadro della zona punti Pierre Gasly con l’Alpine, Esteban Ocon con la Haas, Yuki Tsunoda con la Red Bull e Oliver Bearman con la Haas. Solo 11° Kimi Antonelli, oltremodo penalizzato dalla strategia e soprattutto dalla Safety Car.

CLASSIFICA GP BAHRAIN F1 2025

1 Oscar Piastri McLaren

2 George Russell Mercedes +15.499

3 Lando Norris McLaren +16.273

4 Charles Leclerc Ferrari +19.679

5 Lewis Hamilton Ferrari +27.993

6 Max Verstappen Red Bull Racing +34.395

7 Pierre Gasly Alpine +36.002

8 Esteban Ocon Haas F1 Team +44.244

9 Yuki Tsunoda Red Bull Racing +45.061

10 Oliver Bearman Haas F1 Team +47.594

11 Kimi Antonelli Mercedes +48.016

12 Alexander Albon Williams +48.839

13 Nico Hulkenberg Kick Sauber +53.472

14 Isack Hadjar Racing Bulls +56.314

15 Jack Doohan Alpine +57.806

16 Fernando Alonso Aston Martin +60.340

17 Liam Lawson Racing Bulls +64.435

18 Lance StrollAston Martin +65.489

19 Gabriel BortoletoKick Sauber +66.872

20 Carlos Sainz Williams ritiro