F1, Verstappen il più veloce in FP1 a Monza davanti a Leclerc e Norris. Incidente al debutto per Antonelli

Va in archivio con il miglior tempo di Max Verstappen la prima sessione di prove libere del Gran Premio d’Italia 2024, valevole come sedicesimo round stagionale del Mondiale di Formula Uno. A Monza, nel Tempio della Velocità, l’olandese ha cominciato bene il weekend trovando subito un buon feeling con la sua Red Bull sul rinnovato circuito brianzolo (riasfaltato e con diverse modifiche ai cordoli).

Il leader del campionato si è dimostrato molto competitivo soprattutto nel time-attack con gomme soft, fermando il cronometro in 1’21″676 e rifilando dei distacchi significativi al resto della concorrenza su una pista velocissima ed in cui non è semplice fare la differenza. Seconda piazza a 228 millesimi dalla vetta per Charles Leclerc, alla guida di una Ferrari che presentava un massiccio pacchetto di aggiornamenti nell’appuntamento di casa.

Il monegasco della Rossa ha preceduto di 13 millesimi la McLaren di Lando Norris, dominatore dell’ultimo GP a Zandvoort, che ha però piazzato un lampo notevole nella breve simulazione di passo gara effettuata a fine turno. Quarto a 450 millesimi dalla testa Carlos Sainz con l’altra Ferrari subito davanti alla sorprendente Sauber di Valtteri Bottas, 5° a 0.451.

Completano il quadro dei primi 10 Oscar Piastri su McLaren, Lewis Hamilton su Mercedes, Alex Albon su Williams, Sergio Perez su Red Bull e Fernando Alonso su Aston Martin. Sessione da incubo per il diciottenne Andrea Kimi Antonelli, al debutto assoluto con Mercedes sostituendo George Russell in FP1. Il bolognese, dopo aver cominciato bene il turno con degli ottimi tempi su gomma soft, è incappato purtroppo in un errore alla Parabolica andando a sbattere violentemente contro le barriere e danneggiando la sua W15. Turno finito dopo 10 minuti per l’azzurro, che ha causato una bandiera rossa di circa un quarto d’ora.

CLASSIFICA FP1 GP ITALIA 2024 F1

1 Max Verstappen Red Bull Racing1:21.676 5

2 Charles Leclerc Ferrari+0.228 5

3 Lando Norris McLaren+0.241 5

4 Carlos Sainz Ferrari+0.450 5

5 Valtteri Bottas Kick Sauber+0.451 4

6 Oscar Piastri McLaren+0.523 6

7 Lewis Hamilton Mercedes+0.538 4

8 Alexander Albon Williams+0.544 5

9 Sergio Perez Red Bull Racing+0.635 3

10 Fernando Alonso Aston Martin+0.639 5

11 Kevin Magnussen Haas F1 Team+0.896 4

12 Daniel Ricciardo RB+0.929 5

13 Yuki Tsunoda RB+1.038 4

14 Pierre Gasly Alpine+1.087 4

15 Guanyu Zhou Kick Sauber+1.178 5

16 Lance Stroll Aston Martin+1.188 3

17 Franco Colapinto Williams+1.204 5

18 Esteban Ocon Alpine+1.204 4

19 Nico Hulkenberg Haas F1 Team+1.481 5

20 Andrea Kimi Antonelli Mercedes+2.279 2