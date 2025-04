F1, Oscar Piastri: “Una grande vittoria. Dopo la pole di ieri tutto è andato in maniera lineare”

Oscar Piastri festeggia dopo aver centrato il successo nel Gran Premio del Bahrain, quarto appuntamento del Mondiale di Formula Uno 2025. Sotto i riflettori del tracciato di Sakhir il pilota del team McLaren ha disputato una gara impeccabile. Scattato dalla pole position, infatti, l’australiano ha comandato fino alla bandiera a scacchi, confermando il suo ottimo inizio di campionato.

La gara sulla pista incastonata nel deserto vicino alla capitale Manama ha visto il successo del nativo di Melbourne che ha preceduto George Russell per 15.4 secondi, quindi terzo Lando Norris a 16.2. Quarto Charles Leclerc a 19.6, quinto Lewis Hamilton a 27.9, sesto Max Verstappen a 34.3, quindi settimo Pierre Gasly a 36.0, ottavo Esteban Ocon a 44.2, nono Yuki Tsunoda a 45.0, mentre completa la top10 Oliver Bearman a 47.5.

Nel corso delle interviste di rito post-gara, il pilota australiano ha raccontato le sue sensazioni su quanto avvenuto in pista: “Un gran risultato e un weekend incredibile iniziato con le qualifiche di ieri. Oggi ho completato il lavoro e direi anche in bello stile. Non posso ringraziare abbastanza il team per la vettura che mi hanno messo a disposizione. Sono molto fiero di quanto ho fatto oggi in gara. Era molto importante vincere qui, una pista che non ci aveva mai visto brillare nella storia”.

Ultima battuta sul momento clou della corsa odierna: “Senza dubbio l’ingresso della Safety Car. Avrei preferito non ci fosse ma ero comunque piuttosto fiducioso. Sapevo di avere un passo molto buono. Tutto dipendeva dalla ripartenza nella giusta maniera. Lando Norris a sua volta aveva le gomme medie e sapevamo che fosse la gomma giusta per noi. Anche per questo tutto è andato in maniera lineare dopo la ripartenza”.