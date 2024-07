Sport in tv oggi (venerdì 12 luglio): orari e programma completo. Come vedere gli eventi in streaming

Oggi, venerdì 12 luglio, una nuova giornata di sport tutta da vivere in compagnia di OA Sport. Come è nostra abitudine, vi offriamo la guida completa per non perdervi alcun evento in programmata, dotato della copertura televisiva e streaming.

Fari puntati sulle semifinali del singolare maschile di Wimbledon. Lorenzo Musetti cerca l’impresa, affrontando Novak Djokovic (sette volte vincitore di questo torneo). Un confronto che si replica a distanza di poche settimane da quanto accaduto a Parigi. A precedere questo incontro, l’altra semifinale tra il campione in carica, Carlos Alcaraz, e il russo Daniil Medvedev, vittorioso nei quarti di finale contro Jannik Sinner.

In primo piano il Tour de France e il Giro d’Italia femminile, per non parlare della tappa di Diamond League a Montecarlo, con tanti azzurri al via. In serata, poi, l’importante sfida della Nazionale italiana di calcio femminile contro l’Olanda nelle qualificazioni agli Europei 2025.

Di seguito il calendario completo, il programma dettagliato, tutti gli orari degli eventi sportivi previsti quest’oggi, venerdì 12 luglio, il relativo palinsesto tv e streaming.

CALENDARIO SPORT IN TV OGGI

Venerdì 12 luglio

04.30 Rugby, Summer Series 2024: Tonga vs Italia – Diretta tv su Sky Sport Max (205); in streaming su SkyGo e su NOW.

09.55 Ciclismo femminile, Giro d’Italia 2024: sesta tappa – Diretta tv su RaiSport HD dalle 12.40; in streaming su RaiPlay dalle 12.40; eurosport.it e Discovery+ dalle 12.50.

11.20 Superbike, GP Gran Bretagna 2024: prove libere 1 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

13.50 Ciclismo, Tour de France 2024: tredicesima tappa – Diretta tv su Rai 2 HD dalle 14.45; Eurosport1 HD dalle 13.15; in streaming su RaiPlay dalle 14.45; eurosport.it, Discovery+, SkyGo, NOW e su DAZN dalle 13.15.

14.30 Tennis, Wimbledon: semifinali singolare maschile – Diretta tv su Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213); in streaming su SkyGo e su NOW.

(Musetti vs Djokovic 2° incontro e inizio programma dalle 14.30 italiane)

15.30 Baseball, Haarlem Week 2024: prima giornata – Diretta streaming su honkbalsoftbal.tv

16.00 Superbike, GP Gran Bretagna 2024: prove libere 2 – Diretta tv su Sky Sport MotoGP (208); in streaming su SkyGo, NOW.

18.45 Arrampica sportiva, Coppa del Mondo a Chamonix (Francia): prima giornata – Nessuna copertura tv/streaming.

19.00 Atletica, Diamond League 2024 a Montecarlo – Diretta tv dalle 20.00 su Rai 3 HD, Sky Sport Max (205); in streaming su RaiPlay, SkyGo e su NOW.

20.00 Golf, Senior Players Championships: seconda giornata – Diretta streaming su eurosport.it, Discovery+.

20.45 Calcio femminile, Qualificazioni Europei 2025: Olanda vs Italia – Diretta tv su RaiSport HD; in streaming su RaiPlay.

21.00 Pentathlon, Europei 2024: semifinali maschili – Nessuna copertura tv/streaming.

22.30 Golf, Kentucky Championship: seconda giornata – Diretta tv su Eurosport2 HD; in streaming su eurosport.it, Discovery+, SkyGO, NOW e su DAZN.

PROGRAMMAZIONE CANALE YOUTUBE OA SPORT

Venerdì 12 luglio

10:00 TennisMania Speciale Wimbledon. Conduce: Dario Puppo.

18:25 Motor News: Ferrari: dalle stelle alle stalle. Conduce: Beatrice Frangione e Luca Preti.

19:05 Waterpolo Preview con Emma Pozzani: portiere Antenore Plebiscito Padova. Conduce: Andrea Addezio.

21:00 Run2u con Valentina Trapletti: atleta e Sergio Baldo: resp. Fiamme Oro. Conducono: Sabrina Sgalaberna, Daniele Menarini e Danny Frisoni.