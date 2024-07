LIVE Musetti-Djokovic, Wimbledon 2024 in DIRETTA: serve la partita della vita contro il 7 volte vincitore

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE

Buongiorno e benvenuti nella DIRETTA LIVE testuale della seconda semifinale di Wimbledon tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic. Settimo confronto diretto tra i due, con l’azzurro vittorioso una sola volta negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo 2023 e due volte vicino all’impresa al Roland Garros. Il vincente dell’incontro troverà in finale uno tra lo spagnolo Carlos Alcaraz ed il russo Daniil Medvedev.

Musetti, ventiduenne di Carrara, al termine di una parentesi sulla terra non entusiasmante sta esprimendo il suo miglior tennis sui verdi prati europei. Il toscano ha raccolto brillantemente prima la semifinale nell’ATP 250 di Stoccarda, poi la finale nel prestigioso ATP 500 del Queen’s in quel di Londra. A Wimbledon ha sconfitto in quattro parziali all’esordio il francese Lestienne, per poi superare in 5 combattuti set l’arcigno Luciano Darderi prima di avere la meglio in 4 set di un combattivo Francisco Comesana e di rimontare l’iniziale set di svantaggio al bombardiere transalpino Mpetshi Perricard. Splendida poi l’affermazione al set decisivo nei quarti di finale contro l’americano Fritz.

Dal canto suo Djokovic, trentasettenne di Belgrado, si presenta a questo appuntamento dopo aver riposato per ben 4 giorni grazie al forfait ai quarti dell’australiano Alex De Minaur. Il serbo nel suo percorso ha lasciato per strada soltanto due set, concedendo un parziale al britannico Fearnley ed all’australiano Popyrin, prima di impartire una sonora lezione al giovane danese Rune agli ottavi.

La semifinale di Wimbledon 2024 tra Lorenzo Musetti ed il serbo Novak Djokovic sarà il secondo incontro sul Campo Centrale dalle 14.30 dopo Alcaraz-Medvedev.