LIVE Alcaraz-Medvedev, Wimbledon 2024 in DIRETTA: pronostico a senso unico per lo spagnolo

Buongiorno amici di OA Sport e benvenuti alla Diretta Live della semifinale di Wimbledon 2024 tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev.

Rivincita, a nostro malgrado, del penultimo atto del 2023 quando si impose l’iberico in una partita a senso unico. Quel giorno fu un 3-0 che mise in mostra tutti i limiti del russo sull’erba. Medvedev ha però trovato una delle vittorie più belle della sua carriera, sicuramente la migliore sui prati, sconfiggendo in 5 set Jannik Sinner nei quarti di finale e guadagnandosi il diritto di disputare la seconda semifinale consecutiva ai Championships.

Alcaraz ha cambiato marcia nei quarti di finale contro Tommy paul. Dopo aver lasciato per strada primo parziale e un break a inizio 2°, lo spagnolo ha mostrato un tennis senza punti deboli. Ricordiamo che il numero 4 del mondo virtuale ha rischiato non poco al 3° turno contro l’USA Frances Tiafoe, partita in cui era in svantaggio 2 set a 1 e ha vinto in tie-break del 4° prima di dilagare nel 5°. Il 3 volte campione Major ha bisogno di confermare quantomeno la finale per tornare in terza posizione mondiale.

Non resta che augurarvi un buon proseguimento con la Diretta Live della semifinale di Wimbledon 2024 tra Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Si gioca dalle 14:30, vi aspettiamo!