LIVE Arnaldi-Coric, ATP Madrid in diretta: il ligure cerca la vittoria scaccia-crisi contro il redivivo croato

della partita di primo turno del Masters 1000 di Madrid (SPA) tra Matteo ARNALDI e il redivivo croato Borna Coric. Si gioca per affrontare il 22 volte campione Slam Novak Djokovic al secondo turno.

Il vincitore del torneo di Cincinnati 2022 si è improvvisamente ritrovato ripartendo dal cicuito cadetto. Coric si è imposto in ben 3 Challenger consecutivi, ricostruendo quella che è una posizione ‘live’ appena fuori dalla top 100, precisamente in 103^ posizione. Vincendo oggi ci tornerebbe, lui che è stato anche top 15 nel 2022 e nel 2023 e di questo torneo è ex semifinalista.

Arnaldi dal canto suo oggi è favorito dal ranking, ma si tratterà di una partita equilibrata e giocata sul filo del rasoio. Il ligure viene dalla brutta sconfitta all’esordio a Barcellona da Sebastian Korda, nella quale aveva vinto il primo set prima di cedere per 6-2 al terzo. Vincendo oggi, il tennista di Sanremo supererebbe Sonego e si isserebbe in 42^ posizione virtuale.

Questo torneo ha un sapore speciale per il giovane ligure, visto che nel 2023 fu la settimana che lo lanciò sotto le luci della ribalta. In quell’edizione superò brillantemente le qualificazioni, prima di sconfiggere Benoit Paire e vincere così il primo match a livello ATP. Due giorni dopo, ci fu l’impresa contro Casper Ruud, all’epoca top 5, prima della sconfitta in sedicesimi da Munar.

Si parte come 3° match sul campo 6 dopo Etcheverry-Medjedovic e Altmaier-Jarry.