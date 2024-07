Sinner-Medvedev oggi in tv, Wimbledon 2024: orario, canale, streaming

Oggi, martedì 9 luglio, Jannik Sinner sarà nuovamente protagonista. L’altoatesino (n.1 del mondo) affronterà il russo Daniil Medvedev nei quarti di finale di Wimbledon. Sull’erba di Church Road, il 22enne pusterese andrà a caccia della semifinale e se la vedrà contro una sua vecchia conoscenza, in una sfida che si preanuncia impegnativa e ricca di insidie.

Sinner sta affrontando un percorso complicato in questa edizione 2024 dei Championships. Costretto a cedere un set all’esordio al tedesco Yannick Hanfmann, il giocatore italiano ha dovuto affrontare il derby contro Matteo Berrettini, tra i migliori tennisti a interpretare questa superficie, il serbo Miomir Kecmanovic e lo statunitense Ben Shelton.

Bravo Jannik a chiudere in tre set la sfida contro l’americano, che nel terzo parziale un po’ si è completata. Discorso diverso per Medvedev, fortunato nell’ultimo incontro disputato visto il ritiro dopo neanche il primo parziale terminato del bulgaro Grigor Dimitrov. Russo decisamente più a suo agio sull’erba e nel pieno delle possibilità di esprimere il proprio miglior tennis.

La partita tra Jannik Sinner e Daniil Medvedev, quarti di finale del torneo di Wimbledon 2024, aprirà il programma sul Centrale del Tempio del tennis, precedendo il confronto tra Jasmine Paolini ed Emma Navarro (quarti di finale del singolare femminile).

Martedì 9 luglio

CENTRE COURT (dalle ore 14:30 italiane)

Sinner (ITA) [1]-Medvedev [5] – quarti di finale uomini

Paolini (ITA) [7]-Navarro (USA) [19] – quarti di finale donne

Match da annunciare

Diretta tv: Sky Sport Uno (201), Sky Sport Tennis (203), Sky Sport 4K (213).

Diretta streaming: SkyGo, NOW

Diretta Live testuale: OA Sport