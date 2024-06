Sorteggio Wimbledon 2024: Sinner pesca Hanfmann, Berrettini al 2° turno? Alcaraz nella sua semifinale, Djokovic in basso

Si è tenuto da pochi minuti il sorteggio del tabellone maschile del torneo di Wimbledon, terzo e più iconico Slam dell’anno. L’urna ha visto protagonisti ben 10 italiani, con Jannik Sinner che si esibirà nel nuovo ruolo di prima testa di serie legato al nuovo, e piacevolissimo, status di numero 1 del mondo. Luci e ombre nel suo lato di tabellone, come vedremo tra poco.

Per la seconda volta l’altoatesino pesca all’esordio il quasi omonimo tedesco Yannick Hanfmann: si giocherà, e vedremo tra poco il perché, di lunedì. Al di là del fatto che agli US Open 2023 fu un monologo di Jannik, che concesse solo cinque giochi, il vero guaio è al secondo turno. L’urna, infatti, ha riservato quasi il peggior incubo possibile: un derby con Matteo Berrettini, che da queste parti è quanto di meno gradito ci potesse essere. Anche al romano, però, è andata men che bene, dato che a Wimbledon l’ungherese Marton Fucsovics ha raggiunto i quarti nel 2021 (andando negli anni successivi a corrente molto alternata).

Questo va a sbilanciare, in certa misura, un tabellone che era tutto sommato buono, perché l’olandese Tallon Griekspoor, al terzo turno e sui 3 set su 5, non è un discorso paragonabile al 2 su 3 (quello di Miami e Halle, per capirci). Inoltre, l’ottavo teorico è con Ben Shelton, ma quest’anno l’americano ha vinto una partita su quattro sull’erba e, oltretutto, forse ha di che avere grattacapi già con Mattia Bellucci, passato brillantemente dalle qualificazioni. Zona, questa, particolarmente aperta, perché potrebbe ritornare la stella di Denis Shapovalov o rimettersi in luce quella di Lloyd Harris, il sudafricano che alcuni anni fa era effettivamente un nome temuto. Potenziale quarto, poi, con uno tra il russo Daniil Medvedev (che, pur semifinalista un anno fa, non si può certo definire cattiva pescata) e il bulgaro Grigor Dimitrov, qualora schivasse tutti gli ostacoli (Adrian Mannarino in testa: il suo derby francese con Gael Monfils avrà senz’altro un campo importante).

Nel lato di semifinale di Sinner finisce Carlos Alcaraz, che debutterà dunque, nel lunedì del Centre Court in cui gli toccherà aprire le scene, contro l’estone Mark Lajal, passato dalle qualificazioni. A livello teorico potrebbe esserci un terzo turno con Matteo Arnaldi, ma per l’italiano c’è il confronto con Frances Tiafoe: vero è che l’americano non è al proprio massimo. E, poi, resta da capire che tipo di prospettiva fornisce il croato Borna Coric.

Chi sorride più di tutti è Novak Djokovic, che forse meglio di così nei primi tre turni difficilmente poteva pescare: Kopriva (dalle qualificazioni), Fearnley o Moro Canas (al secondo turno), Etcheverry (se c’arriva) al terzo, con potenziali schegge impazzite di nome Popyrin e Luca Nardi (che con l’argentino potrebbe fare il colpo). I guai per lui, probabilmente, inizieranno ai quarti con Hubert Hurkacz, considerato anche l’ottimo rendimento del polacco su erba. Due soli uomini lo hanno battuto tra 2019 e 2023, se si eccettua il clamoroso colpo di Davidovich Fokina nel 2022: Berrettini e Djokovic. In tutto questo il quarto più indecifrabile è il terzo, aperto a tantissime soluzioni.

Per gli italiani rimanenti, Fabio Fognini difficilmente potrebbe farcela con il tedesco Dominik Koepfer, mentre per Lorenzo Musetti strada molto interessante, con il russo Andrey Rublev al terzo turno e il greco Stefanos Tsitsipas agli ottavi (se per il primo non c’è domanda, viste le prospettive, per il secondo ce n’è eccome, alias Sebastian Korda dagli USA). Luciano Darderi (possibile derby con Musetti al 2° turno) pesca il padrone di casa Jan Choinski, per Flavio Cobolli c’è l’aussie Rinky Hijikata (bene in queste settimane). Pesca bene Lorenzo Sonego, visto che forse chiunque avrebbe voluto incontrare al primo turno l’argentino Mariano Navone, praticamente digiuno di erba, tra le teste di serie.

SORTEGGIO TABELLONE WIMBLEDON 2024

Sinner (ITA) [1]-Hanfmann (GER)

Berrettini (ITA)-Fucsovics (HUN)

Nagal (IND)-Kecmanovic (SRB)

Carreno Busta (ESP)-Griekspoor (NED) [27]

Jarry (CHI) [19]-Shapovalov (CAN)

Altmaier (GER)-Fery (GBR) [WC]

L. Harris (RSA) [Q]-Michelsen (USA)

Bellucci (ITA) [Q]-Shelton (USA) [14]

Dimitrov (BUL) [10]-Lajovic (SRB)

Garin (CHI)-Shang (CHN)

Wawrinka (SUI)-Broom (GBR) [WC]

Monfils (FRA)-Mannarino (FRA) [22]

Zhang (CHN) [32]-Janvier (FRA) [Q]

Struff (GER)-Marozsan (HUN)

Muller (FRA)-Gaston (FRA)

Kovacevic (USA)-Medvedev [5]

Alcaraz (ESP) [3]-Lajal (EST) [Q]

Vukic (AUS)-Ofner (AUT)

Coric (CRO)-Meligeni Alves (BRA) [Q]

Arnaldi (ITA)-Tiafoe (USA) [29]

Baez (ARG) [18]-Nakashima (USA)

Kotov-Thompson (AUS)

van de Zandschulp (NED)-Broady (GBR) [WC]

Shevchenko (KAZ)-Humbert (FRA) [16]

Paul (USA) [12]-Martinez (ESP)

Virtanen (FIN) [Q]-Purcell (AUS)

Bergs (BEL) [Q]-Cazaux (FRA)

Mensik (CZE)-Bublik (KAZ) [23]

Navone (ARG) [31]-Sonego (ITA)

Bautista Agut (ESP)-Marterer (GER)

Koepfer (GER)-Fognini (ITA)

Bolt (AUS) [Q]-Ruud (NOR) [8]

Rublev [6]-Comesana (ARG)

Coria (ARG)-Walton (AUS)

Darderi (ITA)-Choinski (GBR) [WC]

Lestienne (FRA)-Musetti (ITA) [25]

Korda (USA) [20]-Davidovich Fokina (ESP)

Nishioka (JPN)-Borges (POR)

Ruusuvori (FIN)-McDonald (USA)

Daniel (JPN)-Tsitsipas (GRE) [11]

Fritz (USA) [13]-O’Connell (AUS)

Nishikori (JPN)-Rinderknech (AUS)

Cobolli (ITA)-Hijikata (AUS)

Evans (GBR)-Tabilo (CHI) [24]

Draper (GBR) [28]-E. Ymer (SWE) [Q]

Norrie (GBR)-Diaz Acosta (ARG)

Searle (GBR) [WC]-Giron (USA)

Carballes Baena (ESP)-Zverev (GER) [4]

Hurkacz (POL) [7]-Albot (MDA) [Q]

Fils (FRA)-Stricker (SUI)

Murray (GBR)-Machac (CZE)

Safiullin-F. Cerundolo (ARG) [26]

Auger-Aliassime (CAN) [17]-Kokkinakis (AUS)

Pouille (FRA) [Q]-Djere (SRB)

Munar (ESP)-B. Harris (GBR) [WC]

Moutet (FRA)-de Minaur (AUS) [9]

Rune (DEN) [15]-Kwon (KOR)

Jubb (GBR) [WC]-Seyboth Wild (BRA)

Halys (FRA) [Q]-Eubanks (USA)

Karatsev-Khachanov [21]

Etcheverry (ARG) [30]-Nardi (ITA)

Popyrin (AUS)-Monteiro (BRA)

Fernley (GBR) [WC]-Moro Canas (ESP) [Q]

Kopriva (CZE) [Q]-Djokovic (SRB) [2]